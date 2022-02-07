缺蛋複雜須通盤檢討 學者：靠補貼「不是好的方式」

國內飼料漲翻天，蛋價卻凍漲超過一個月，產業界認為，這是加深北部缺蛋的原因之一；農委會再度祭出補貼政策，補助蛋農每台斤3元、蛋中雞每隻25元；學者認為，缺蛋需要產業通盤檢討，靠補貼無法解決產業問題，給了錢也沒有蛋。

台大動科系教授陳明汝表示， 這陣子雞蛋真的很難買到，數量少，價格也不便宜，他認為要看長遠，必須要想辦法，蛋不夠，不是補助了就會變出來，除非進口，但現在運費高漲，缺櫃、塞港都是問題；她認為農委會的想法，是給蛋農多點錢，可讓蛋農因應改善環境，或許產蛋率增加，但是，這些都要時間，長期也許有幫助，短期靠補助，「不是很好的方式」。

陳明汝表示，她建議雞蛋產業需要通盤檢討，台灣是淺盤經濟，一天到晚蛋價高、蛋價低，一下子補助，一下子又要收購，長久之計應該要有好的預警系統，另外雞蛋加工上可讓附加價值更高些，不要讓蛋農養了、 生產了卻賣不出去。

她說，缺工、飼料成本高漲，也會把生產成本墊高上去，政府有許多獎勵自動化的項目，建議可以讓比較有獨特性的蛋農擴大營業、獲得補助；必須從多方面努力，要有長期、比如五年、十年的規劃，改變整個雞蛋產業，並非只靠補助。

陳明汝說，台灣農業很喜歡、很習慣補助，習慣當自己是弱勢，只要一賠錢、兩手一攤，常補助也不是辦法，這樣並不會進步長大；可惜台灣是個很多選舉的國家，又怕人抗議、又有選票問題，擔心流失選票，補助不見得有蛋，也許蛋農會開心，但不見得是好的方式。

國內蛋品加工專家、文化大學退休教授蘇和平表示，農委會常在做補貼的事情，找一些團體來運作協調，大家互相，未來有什麼需求，再相互幫忙；但是現在沒有蛋，除非第一時間進口，這只是短暫因應、安慰消費者，實際上幫助很有限，找做滷蛋、糖心蛋的業者，或許可以用進口但替代，其餘的大多採用生鮮雞蛋，商人利之所趨，有利可圖，自然就會有生意做。