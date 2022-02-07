影／缺蛋急生產！農委會補貼蛋農飼料成本每台斤3元 蛋中雞每隻25元

台灣缺蛋狀況從去年底延續到今年春節後，消費者怨聲載道，農委會提出「穩定雞蛋生產獎勵措施」，現行蛋價每台斤平均批發價34.5元，農委會補貼雞農飼料成本每台斤3元；另補貼蛋中雞每隻25元、300萬隻雞，即日起補貼至2月28日止再開會檢討成效，粗估3周補貼1億元、由農委會農損基金支應。

農委會主委陳吉仲與蛋雞產業團體開會，會後召開臨時記者會，由於產業界對補助一度喬不攏，記者會延遲20分鐘召開。

陳吉仲說，為了獎勵生產，市場雞蛋每台斤平均批發價34.5元，農委會獎勵蛋農每台斤3元，一箱(200顆)補助60元，實施到2月底再討論成效、滾動調整，讓農民有基本合理利潤；另補助蛋中雞每隻補助25元、300萬隻。

陳吉仲表示，行政院6日開會，從2月7日到4月30日減免黃豆、小麥、玉米進口的營業稅5%，每公斤可以減少飼料成本0.6元，不僅對蛋雞、肉雞、養豬產業都有幫助。

他說，年前因為溫差達10至15度，加上冬天禽流感，陸續撲殺雞隻，加上蛋農生產成本提高，一顆蛋成本5元，但飼料成本去年比前年上漲40%；一天需要2400萬顆蛋，目前市面上缺蛋，春節期間有庫存6至8萬箱(每箱200顆)本周會陸續釋放出來；而食品加工廠需求的10至15%為液蛋，食品加工廠維持基本產量外，加工雞蛋本月將調度到市場，可以維持民間消費所需。

陳吉仲說，若仍不足，將會透過日本、美國、澳洲進口，估計一個貨櫃一萬多箱左右，至少10個貨櫃會進來，給食品加工業者使用，至於會進口多少，會看國內供應量如何而定，至於進口雞蛋成本每個國家不同，若有價差，由農委會支應。

養雞協會理事長陳國村表示，補貼蛋農每台斤3元，才能維持生產力，現在飼料成本高漲，有補貼，蛋農才會留雞生蛋，否則蛋農會馬上換羽，一個月可以換100多萬隻，現在雞蛋每台斤批發價34.5元，蛋是生產成本已經達32元了。

台灣優良蛋品發展協會理事長邱石崇表示，現階段凍漲的雞蛋批發價34.5元完全不合理，玉米去年每公斤7元，現在已經15元了，蛋雞飼料中七成是玉米，但業者仍努力配合農委會政策。