135年來第一次！台北車站首位女站長胡詠芝今交接上任

台鐵最大站台北車站第25屆站長今天舉行交接典禮，新任站長胡詠芝是台鐵台北站135年來，第一位台北站女性站長，在八成以上為男性員工的台鐵脫穎而出成為女性主管，象徵台鐵邁向年輕化與世代交替。

台鐵局台北站今日舉行站長佈達及交接儀式，原任站長涂維庭升任台北運務段副段長，新任站長由台北車班組主任胡詠芝升任，交接典禮由運務處處長劉雙火監交，包括胡詠芝的雙親、國立交通大學運輸物流管理碩士班指導教授都到現場觀禮，典禮簡單隆重，場面溫馨；台北站站長薪資依照年資不同，為5到7萬不等。

胡詠芝表示，她從民國98年到台鐵來，已經有13年資歷，13年來受到長官同事幫忙支持，能擔任台北站站長，這是她第三次回到台北站，每次回台北站都覺得台北車站一點一滴變化，變得更好更便利，接下台北車站站長會秉持過去工作一貫態度，她以「莫忘初衷」勉勵自己，會繼續完成車站推動的各項作業，成為更安全更友善車站，特別是車站防疫期間，現階段最重要的還是防疫工作，是未來首要努力的地方，未來包括月台建設都會繼續完成，期許台北站成為每個人聚集活動安全好所在。

胡詠芝說，一月初收到派令，心裡真的五味雜陳，她在車班待7年半，對於同仁休息房舍著墨很多，與同仁有感覺，離開覺得傷心；但另一方面也很開心，工作能力態度獲得長官肯定，她希望把個人魅力特質帶回來台北站，之前擔任副站長主要在運轉或者月台，在總部的時候主要負責設備與防災中心，現在身為站長，不管是票房或運轉，都全部都會統籌，同仁覺得現場最需要或者最迫切的是甚麼，會盡力協助大家。

她表示，身為台北車站百年來第一位女性站長，她認為自己的優勢除了基本管理能力外，女性的細心溫柔也能運用在工作上；68年次的胡詠芝有兩名稚齡孩子分別2歲、4歲，她說，不管是為人妻為人母，能更有同理心面對工作，過去未婚只知道懷孕很辛苦，但是自己經歷過後，才知道懷孕到底有多辛苦，她會把這樣的同理心放在工作上落實。

一方面要兼顧家庭以及事務繁忙的台北車站工作，胡詠芝說，只要車站有狀況，不管是不是在休假，基本上可能都還是會處於待命狀態，這部分當然自己要去克服，下班後，如何把家庭小孩一樣是照顧好，那在工作的時候，上班的時間就是我認真工作，要努力去取得平衡點；她也感謝家人有堅強後盾全力支持，讓她能夠無後顧之憂。