聽新聞
test
0:00 / 0:00

【重磅快評】新竹密集地震臉書交代 氣象局怎能無感？

聯合報 / 主筆室
新竹縣地區年假期間密集小區域地震，都是震源深度不到十公里的淺層地震。圖／氣象局提供
新竹縣地區年假期間密集小區域地震，都是震源深度不到十公里的淺層地震。圖／氣象局提供

年假結束了，北台灣民眾過得忐忑，因為年初四新竹峨眉鄉密集地震，上午十時起到下午五時密集發生十起地震，雖然地震規模都不超過四，但都是震源深度不到十公里的淺層地震，不尋常的小區域密集地震到底意味什麼？氣象局沒有完整交代，僅由鄭明典局長在臉書發抒，但臉書畢竟不是正式公文書，地牛噪動不應非正式的交代。

峨眉鄉短時間、座標相同的密集地震相當不尋常，因為這區域地震發生機率不高，過去三十年規模三以上的地震不過六十餘起，但年初四下午兩點到四點就密集發生六起地震，或許規模都不算大，有感地震僅侷限北台灣，政經中樞台北市甚至無感，因而峨眉鄉超密集地震也就缺乏應有的反應。

理論上短期這麼密集的地震應與地層破裂、錯動有關，事實是初四峨眉鄉密集地震後，台灣東部近海淺層地震沒有停過，今晨七點五十二分宜蘭近海發生的淺層地震，規模略大於新竹，邁過規模四的門檻。這幾天的密集、淺層地震應該都是同一地質碎裂的原因。

其實，這幾個月太平洋火環非常不平靜，印尼、日本連番的火山噴發，有地表，也有海底火山，台灣雖沒有直接火山活動，但無預警的地震幾乎沒有停過；峨眉鄉短時間震源深度接近，震央又在有限區域，因而釋放的能量是否意味大地震的前震？或者放過台灣，到此為止？氣象局沒有明確交代。

或許是新竹平安度過密集淺層地震，氣象局又有點固態復萌，再次指峨眉鄉的地震釋放能量有限，「正常能量釋放，無須過於緊張」；話是不錯，但萬一前震後跟著來了破壞力較強的餘震，我們是否準備好？但糟糕的是現況不清楚，也確信沒做什麼準備，至少警覺心還沒有。

或者，地震準備一如新冠肺炎，指揮中心說「疫情在可控制範圍」，恢復上班後再做疫調？大家靠運氣防疫、防震？

地震 新竹 氣象局

延伸閱讀

氣象局發布強風特報 明晚起17縣市慎防10級強陣風

新竹2天12連震 原能會：清大核燃料貯存設施未受影響

新竹又震了！2分鐘接連搖 地鳴聲如戰機呼嘯而過

轟隆一聲巨響就結束 新竹峨眉連10震「非常奇怪」

相關新聞

蛋荒未解 衛生紙又喊漲

過了一個年，不僅缺蛋危機依舊，物價上漲壓力也從餐飲蔓延到民生物資，衛生紙及清潔用品都喊漲。儘管雞蛋每台斤批發價二月底前維...

衛生紙喊漲 通路仍在苦撐

衛生紙即將漲價，量販、超市等通路中，僅愛買表示相關商品可能調漲價格，其餘通路都仍苦撐。通路業者透露，目前雖未接到其他上游...

135年第1人 台鐵迎女台北站長

台鐵「天下第一站」台北車站昨舉行站長交接典禮，新站長為六十八年次胡詠芝，是台北站一百卅五年來首位女站長。擁有高學歷的胡詠...

清年菜 不是一熱再熱吃到完

過完年，但年菜吃不完，只好將剩菜一再加熱直到吃完。郵政醫院營養師黃淑惠強調，菜餚復熱可不是「有熱」就好，一定要確保復熱時...

威力彩頭獎連31摃 下期頭獎上看11.5億元

台彩表示，今日（2月7日）大樂透頭獎未開出、連3摃，明天預估銷售2.3億元，頭獎累積金額預估上看2.1億元。

國家級討債公司 開天眼逼你開不了車 放大絕幫你賺錢

行政執行署被形容官方的討債公司，必須與欠稅人鬥法、鬥智，甚至運用心理戰、科技戰；近兩年新冠肺炎疫情衝擊民生生活，行政執行署也執行許多違反居家隔離、檢疫被罰款未繳的義務人，還有生意受衝擊繳不起欠稅的市井小民。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。