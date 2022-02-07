【重磅快評】新竹密集地震臉書交代 氣象局怎能無感？

年假結束了，北台灣民眾過得忐忑，因為年初四新竹峨眉鄉密集地震，上午十時起到下午五時密集發生十起地震，雖然地震規模都不超過四，但都是震源深度不到十公里的淺層地震，不尋常的小區域密集地震到底意味什麼？氣象局沒有完整交代，僅由鄭明典局長在臉書發抒，但臉書畢竟不是正式公文書，地牛噪動不應非正式的交代。

峨眉鄉短時間、座標相同的密集地震相當不尋常，因為這區域地震發生機率不高，過去三十年規模三以上的地震不過六十餘起，但年初四下午兩點到四點就密集發生六起地震，或許規模都不算大，有感地震僅侷限北台灣，政經中樞台北市甚至無感，因而峨眉鄉超密集地震也就缺乏應有的反應。

理論上短期這麼密集的地震應與地層破裂、錯動有關，事實是初四峨眉鄉密集地震後，台灣東部近海淺層地震沒有停過，今晨七點五十二分宜蘭近海發生的淺層地震，規模略大於新竹，邁過規模四的門檻。這幾天的密集、淺層地震應該都是同一地質碎裂的原因。

其實，這幾個月太平洋火環非常不平靜，印尼、日本連番的火山噴發，有地表，也有海底火山，台灣雖沒有直接火山活動，但無預警的地震幾乎沒有停過；峨眉鄉短時間震源深度接近，震央又在有限區域，因而釋放的能量是否意味大地震的前震？或者放過台灣，到此為止？氣象局沒有明確交代。

或許是新竹平安度過密集淺層地震，氣象局又有點固態復萌，再次指峨眉鄉的地震釋放能量有限，「正常能量釋放，無須過於緊張」；話是不錯，但萬一前震後跟著來了破壞力較強的餘震，我們是否準備好？但糟糕的是現況不清楚，也確信沒做什麼準備，至少警覺心還沒有。

或者，地震準備一如新冠肺炎，指揮中心說「疫情在可控制範圍」，恢復上班後再做疫調？大家靠運氣防疫、防震？