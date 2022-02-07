年假結束應該開始養生瘦身！Hold住 別讓體重失控

年假連休9天，從大年夜圍爐開始，幾乎每天都大魚大肉，吃不完的團圓飯繼續加熱加料，一直吃到年假結束。許多人收假開工，腰間贅肉多了一圈！年後變胖的原因和吃脫不了關係，再加上窩在沙發追劇配零食，懶得動導致體重失控。

年節長假千萬別太過放縱，元氣網的會員專屬一日課程提供幫助民眾訂定目標Get執行健康監測計畫，每周推出自主運動、生活技巧、健腦活動、健康知識，開啟個人化的學習，過年杜絕脂肪上身！

減肥不減健康 別讓壞習慣扯後腿

你知道過年沒有節制大吃大喝，年假後平均體重暴增多少公斤嗎？至少胖3公斤！高油、高糖的零食容易引起三高，誘發各種慢性病；高鹽的年菜也不惶多讓，藏有可怕的隱形熱量。但即使知道多吃少動的壞處，放假期間還是忍不住任性發懶，想告別肥胖，先改掉三個壞習慣、恢復運動力，生活自律就從制定健康目標開始。「元氣一日課」規劃身材管理排程，打造更方便的養身和運動捷徑，讓身材不走樣；年後繼續挑戰減脂，記得把屁股從沙發上移開，維持體態不發胖。

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運動不中斷 7招讓肥胖退散

●飲食：吃什麼蔬菜最健康？過年雞鴨魚肉必吃，蔬菜也不能少，營養師推薦的超級食物，能幫助身體清腸胃、刮油脂，多吃高纖蔬菜刺激腸胃蠕動！冬天盛產的芥藍菜正當時，加入蠔油拌炒牛肉，鈣質含量比鮮乳高，不妨跟家人一起下廚做道芥藍菜料理。過完年開學，家長為孩子準備便當，除了好吃又好看的菜色，還有哪些雷要注意？又有哪些不受歡迎的便當配菜其實被誤會了呢？

●沐浴：過年十大禁忌之一就是初一早上要避免洗澡、洗頭，這是真的嗎？長輩說會將一年的財運都洗掉，但是站在衛生觀點，如果除夕守夜狂歡忘了洗澡，隔天身體黏膩不舒服，又要出門跟親戚朋友拜年，最好還是清理一下門面。洗澡沐浴，要注意是否愈洗愈乾燥，尤其冬天需要油脂保護皮膚，皮膚科醫師帶你破解3個NG迷思，包括水溫、選用沐浴乳或肥皂都大有學問！

●睡眠：俗話說「初一早、初二巧、初三睏甲飽」，有人把握難得的長假好好賴床、開心睡到飽，但過度睡眠也可能對身體帶來危害。躺久了容易腰痠背痛，若睡覺躺平會背痛，側躺則沒事，醫師教導4招改善睡眠疼痛問題。新的一年，許多人都會許下準時就寢的心願，想要一夜好眠，芳療師推薦「睡眠救星」，但是要小心香氛蠟燭、水氧機、擴香精油的小物若用錯時間，可能造成反效果。

年節長假結束別傷心 元氣課程學起來不怕胖

元氣一日課程的「超自律身材管理計畫」、「動吃動吃追求健康不妥協」系列，讓年後減脂有感！跟著營養師聰明吃瘦身好食、專業教練指導拉筋養肌變年輕，過年宅在家也可遠離肥胖。過年期間，每日制定規律飲食與運動計畫；年後還有更多飲食、運動、健腦課程，一起正確吃對+動對「享瘦生活」。

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