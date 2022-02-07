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開工日！清晨中部9縣市低溫 吳德榮：白天回暖晚驟雨降溫

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
受到射冷卻影響，各地氣溫偏低，今晨新竹至嘉義及南投局部地區有10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率，氣象局發布低溫特報，請早晨上班民眾注意。圖／中央氣象局提供
受到射冷卻影響，各地氣溫偏低，今晨新竹至嘉義及南投局部地區有10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率，氣象局發布低溫特報，請早晨上班民眾注意。圖／中央氣象局提供

中央氣象局表示，受到輻射冷卻影響，各地氣溫偏低，今晨新竹至嘉義及南投局部地區有10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率，氣象局發布低溫特報，請早晨上班民眾注意。

氣象局表示，今晨至上午低溫區域包括新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣有10度以下氣溫發生的機率；今日大陸冷氣團減弱，清晨輻射冷卻影響氣溫仍低，白天氣溫回升；上午台灣各地及澎湖、金門大多為多雲到晴，僅東半部地區、恆春半島及馬祖有局部短暫雨。

氣象局表示，下午起鋒面接近，明日鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼；中部以北、東半部地區及金門、馬祖轉為有短暫陣雨，南部地區及澎湖亦轉為有局部短暫陣雨；今日西半部地區及馬祖易有局部低雲或霧影響能見度，請民眾注意。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨「強輻射冷卻」作用，帶來此波強冷空氣的最低氣溫。清晨5時13分，本島平地最低氣溫依序為苗栗(通霄鎮)8.5度，新竹(峨眉鄉)8.9度，南投(中寮鄉)9.8度。其他各地區的平地最低氣溫：北部(桃園大溪區)12.4度，南部(台南後壁區)11.7度，東部(花蓮壽豐鄉)12.5度；台北市(南港區)14.0度。

他表示，今晨中層雲由南方移入，弱回波在屏東、台東上空；局部降雨發生在北海岸、東北部，南台灣尚無降雨。

吳德榮說，今日白天各地明顯回暖，中層雲由南方移入，各地雲量漸增，多雲時晴；西半部易有霧，東半部偶有局部短暫雨。今日各地氣溫：北部12至25度，中部10至26度，南部12至27度，東部13至26度。今晚至明(8日)晨，「鋒面」快速通過，天氣驟變；各地明顯降雨、氣溫遽降，應注意，明日白天各地迅速好轉，為晴時多雲的天氣；冷空氣較前波稍弱，白天北台涼冷、中南部微涼舒適，早晚各地偏冷。

他表示，週三、四(9、10日)短波掠過北部海面，迎風面水氣增，桃園以北及東半部偶有局部短暫雨的機率，新竹以南晴時多雲；北台涼、中南部舒適，各地早晚仍偏冷。週五(11日)至下週(13)日氣溫逐日漸升、天氣明顯回暖；西半部晴朗易有霧，東半部偶有局部零星飄雨的機率。

新竹 氣象局

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