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續放年假無望！大樂透頭獎2連摃 明晚拚威力彩9.1億頭獎

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
台彩表示，今晚開獎的大樂透頭獎2連摃，頭獎彩池累積金額1.13億元累入次期，明天開工日大樂透頭獎預估上看1.6億元。 聯合報系資料照片／記者季相儒攝影
台彩表示，今晚開獎的大樂透頭獎2連摃，頭獎彩池累積金額1.13億元累入次期，明天開工日大樂透頭獎預估上看1.6億元。 聯合報系資料照片／記者季相儒攝影

春節假期最後一天，台彩表示，今晚開獎的大樂透頭獎2連摃，頭獎彩池累積金額1.13億元累入次期，明天開工日大樂透頭獎預估上看1.6億元。至於春節大紅包本期共送出21組100萬元，總計25注幸運中獎，其中17組為單注中獎，每注獨得100萬元獎金，其餘4組為2注均分，每注各分得獎金50萬元。

此外，已連摃30期的威力彩也將在明天晚上開獎，頭獎預估上看9.1億元，台彩表示，民眾不妨於開工日抽空買張彩券，試試金虎年的手氣，有機會把億元頭獎或百萬春節大紅包帶回家。

台彩說， 售出本期春節大紅包中獎彩券投注站共24家，其中，苗栗縣公館鄉的「興煥投注站」大年初一才開出大樂透頭獎2.15億元，今晚又開出一注春節大紅包50萬元，本屆以來累計已開出四次大紅包獎項；台南市東區的「鑫富貴彩券行」大年初四開出1注春節大紅包100萬元，今晚又開出1注50萬元；台南市北區的「來久富彩券行」今天首次開出大紅包獎項，且一口氣開出2注，中獎金額皆為100萬元。

大樂透春節加碼活動從1月28日開始，連續開獎15天，總計要送出360組100萬元的春節大紅包獎項，統計到今晚為止，累計已送出220組100萬元，共261位幸運兒中獎，其中有185人獨得獎金100萬元。360組春節大紅包獎項目前還剩下140組，明天大樂透頭獎上看1.2億元，也會繼續加開9個春節大紅包獎號，買一張大樂透可以對兩種獎項。

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