首研究證實國人空汙健康識能不足 高風險族有放棄心理

又到了空汙最嚴重的冬季，台北醫學大學去年發表全世界第一個「室外空氣汙染健康識能量表」並完成上千人電話訪問，首度揭開台灣民眾室外空汙健康識能只有中等，且較差者多為生活區域或職業上接觸空汙風險較高者，登上國際期刊。醫界肺癌專家觀察，現僅知識水準及經濟能力較佳者願意自費做低劑量電腦斷層(LDCT)的肺癌篩檢，建議國家政策應針對具有危險因子、從事高風險職業的民眾給予補助。

北醫高齡醫學科主任侯文萱去年於英國醫學期刊《BMC Public Health》發表世界第一個室外空氣汙染健康識能量表，並用此量表完成全台1297人電話訪問。令人訝異的是，健康識能較差者大部分為生活或職業上接觸室外空汙風險越高的民眾、南部居民、退休者，而健康識能較佳者則主要來自於好山好水的東部、中部及北部，教育程度較高的年輕人以及有兒童同住者。

研究顯示，室外空汙健康識能較低的族群，有高達92%來自室外空汙較嚴重的南部，平均年齡44歲，多為運輸倉儲或通信業者、金融保險業，已退休、家管，且多數沒有兒童或學生同住。健康識能較高者主要住在東部或離島地區、未婚、教育程度為研究所以上，平均年齡21歲，居住於中部和北部者也多。

身處空汙高風險的南部居民、運輸業者，為何反而缺乏了解並應用健康資訊的意願和能力？侯文萱表示，可能是就算知道嚴重，也無法改變自己的工作、居住地，所以反而不敢聽也不敢想，以免徒增沮喪。侯文萱表示，政府不能只期待民眾發揮個人力量，因為健康行為有時並不需要以理解為前提，只要透過環境引導，民眾就能直接應用，這是國家政策可以努力的方向。

高雄長庚內科部副部長、肺癌團隊召集人王金洲表示，空汙是許多疾病重要的危險因子，但他並未觀察到高雄的肺癌集中在特定族群，顯示空汙地理分佈與當地肺癌盛行率之間的相關性，仍待更多研究證實。

王金洲表示，「肺癌篩檢」是目前國家癌症篩檢政策仍缺少的一塊，目前只有高知識水準、經濟能力中上的人會理解LDCT的重要，並願意自費檢查，希望未來在國家補助下，LDCT能更普及於具肺癌危險因子的社會大眾。

高雄市民林小姐從台北搬回故鄉已經四年，大女兒的鼻子過敏已經惡化為氣喘。林小姐說，因為每年十月到隔年四月空氣品質很差，她每天都要看空品指標才能決定家裡是否要開窗、能否帶小孩去戶外跑跳。不過林小姐身邊的親友都對於空氣品質毫無興趣，公婆看重通風，天天把窗戶大開，同事和朋友也不想改變既有的生活方式，覺得空氣汙染不痛不癢，沒有威脅性。

四年下來，孤軍奮戰的林小姐已經自律神經失調、經常性胃痛；常常想要搬走，卻又因為家人都在此而留下。林小姐說，很多人就是從事會製造空氣污染的工作，例如石化業、鋼鐵業，甚至會擔心如果政府要改善空汙，很多人都要失業，所以普遍認為「為了生活，就應該要忍耐。」

「我在台北唸書時認識的高雄人都沒有回來，可能都是受不了這種想法。」林小姐希望高雄可以發展更環保、產值更高的產業，為居民帶來新的生活想像、遠離忍受空汙的命運。