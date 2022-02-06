不孕症名醫等肺移植 台大醫分析肺臟移植兩大考驗

不孕症名醫、新光醫院婦產科醫師林禹宏傳罹患血癌，骨髓移植後發生排斥反應，影響肺功能，近日已裝上葉克膜，在台大醫院等待肺臟移植。台大醫院肺臟移植權威、胸腔外科主任徐紹勛表示，肺臟移植最大考驗是「排斥和感染」，大愛肺臟移植須考慮捐贈者生前的肺部感染狀況，活體肺臟移植則需兩個五等親內親屬各捐一個肺葉，且雙方的血型、組織及血球抗體都要契合。

台大醫院是國內肺臟移植經驗最豐富的醫院，病人五年存活率達五成、十年存活率達三成，前民進黨籍立委蔡啟芳等了三年，去年才在台大醫院換肺重生，但還有更多的人還在等肺。根據器官捐贈移植登錄中心統計，今年才過兩個月，就有81人在等待肺臟，只有兩個人已移植。

徐紹勛表示，只要血液中沒有細菌，心臟、肝臟、腎臟基本上都會被保護的好好的，但肺部會直接接觸外界空氣，特別容易感染。如果捐贈者生前有肺炎，器官利用率就會降低；當受贈者開始呼吸，移植的肺臟就開始接觸到外界空氣，需要密切監控感染風險，住院時間比其他器官移植更長。

徐紹勛感嘆，每個器官都不好等，因為亞洲民情的關係，體捐贈率仍然低於歐美。台灣已經努力各種推動器捐的政策及方案，包括活體器捐、心臟死亡器捐都做得很好，捐贈率也已較過去進步很多。面對國民生病的需求，器捐的供應還是不夠，國家政策仍需繼續尋求更符合各國民情特色的執行方法。