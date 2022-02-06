228連假國道出遊車潮恐翻倍 高公局今公布疏運措施

今年228和平紀念日連續假期為2月26日至2月28日共3天，交通部高公局發布228連假國道措施，研判228連假多為旅遊旅次，假期首兩日以南向車流為主、假期末兩日以北向車流為主，交通量最多為平日2倍。

高公局表示，228連假適逢燈會及花季，各地都會出現旅遊人潮及車潮，國道交通量為平日1.5倍至2倍；今年台灣燈會在高雄舉行，位於國道1號高雄路段的「衛武營燈區」2月15日點燈，預計2月28日熄燈，將配合高雄市政府相關交通疏導措施。

連假國道收費措施部分，連假將採單一費率，國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費，每日凌晨0時至5時，國道全線暫停收費。

入口匝道封閉部分，2月26日及27日，每日上午6時至中午12時，實施國5南港系統交流道南向入口匝道高乘載管制。2月27日及28日，每日下午2時至晚上9時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口匝道高乘載管制。另國5北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。

2月26日凌晨0時至中午12時，封閉國1平鎮系統及埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口，石碇南向入口封閉期間改為大客車專用入口。

2月27日凌晨0時至中午12時，封閉國1埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口，石碇南向入口封閉期間改為大客車專用入口。上午7時至深夜12時，封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口。2月28日上午7時至深夜12時，封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口。

高公局表示，現有開放路肩措施照常實施外，連假期間每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。另外視高速公路主線交通狀況，採取嚴格入口匝道儀控管制，視車流狀況針對重點路段實施精進式匝道儀控。

國5部分，將視北向交通狀況，機動開放宜蘭至頭城北向路段路肩供大客車通行並啟動主線儀控。