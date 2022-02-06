快訊

台股虎年開紅盤 早盤漲逾百點

積雪最深逾1公尺！北海道大雪 JR札幌站列車7日全面停駛

聽新聞
test
0:00 / 0:00

收假車潮漸退！ 國5提早結束高乘載 下午3追撞事故回堵

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
今日下午4時41分、國1北向122公里，發生2小客車追撞占內車道，導致車流回堵3公里。圖／高公局提供
今日下午4時41分、國1北向122公里，發生2小客車追撞占內車道，導致車流回堵3公里。圖／高公局提供

今天為春節大年初六，也是收假日，國1內湖往東湖等路段今天仍出現「紫爆」、「紅爆」，但國道整體路況大致正常，國5高乘載也已提前結束；另外下午發生3起客車追撞事故占用車道，導致車流最多回堵3公里。

高公局統計，截至下午5時，國道交通量為62.8百萬車公里，預估全日交通量為100百萬車公里。根據高公局即時路況顯示，今天下午開始陸續出現北返車潮，國1內湖往東湖一度「紫爆」，時速只剩下16公里，國10鼎金系統—左營端、國1北斗—員林等路段時速在30公里左右徘徊，出現「紅爆」。

國5過去幾天連假壅塞嚴重、數度紫爆，今天傍晚起車流順暢，時速大多在80公里以上。高公局表示，目前國5各入口匝道均無回堵，且車流量逐時減少，因此國5北向蘇澳至頭城入口高乘載管制已提前於下午5時結束。

另外，今天下午2時27分、國1北向213.9公里，發生2小客車追撞事故占內車道，導致車流回堵2公里；下午4時39分、國1北向213.4公里，發生4小客車追撞占內中車道，導致車流回堵3公里；下午4時41分、國1北向122公里，發生2小客車追撞占內車道，導致車流回堵3公里，事故均已排除，但影響國道行車順暢。

車道 國道 紫爆 高乘載管制 連假 春節 車潮

延伸閱讀

影／國道一號彰化員林路段6車追撞 車流壅塞

4省道下午將湧現收假車潮 台64線砂石車翻覆仍壅塞

不見收假潮！嘉市轉運中心搭車人少一半 客運還有票

收假了！ 北返車潮湧現 國道下午5大地雷路段塞到晚上

相關新聞

開工日油價調降！ 中油宣布今凌晨起汽油每公升大降1.1元

中油宣布從7日凌晨起調降汽柴油價格，汽油每公升降1.1元，柴油每公升降0.5元。

開工日！清晨中部9縣市低溫 吳德榮：白天回暖晚驟雨降溫

中央氣象局表示，受到輻射冷卻影響，各地氣溫偏低，今晨新竹至嘉義及南投局部地區有10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率，氣象...

空汙威脅嚴重 南部人反而無感

冬季是空汙季，台北醫學大學去年發表「室外空氣汙染健康識能量表」並完成上千人電話訪問，發現生活區域或職業接觸空汙風險高者，...

頸部發現腫塊並持續變大 醫正子攝影追出扁桃腺癌

一位48歲婦女，自已摸到左側頸部有一小小的腫塊，因無痛而不以為意，沒想到一個月後感覺腫塊好像持續變大而求診，經全身正子攝...

開工日地牛翻身！宜蘭7:52發生規模4.2地震 最大震度4級

上午7時52分宜蘭縣政府南南東方東方 25.0 公里 ，位於宜蘭縣近海發生芮氏規模4.2地震，地震深度11.3公里。

Art of living 陳泰銘以追求極致精神釀酒 展現頂尖餐酒搭配美學

國巨集團董事長陳泰銘（Pierre Chen）是成功的頂尖企業家，也是全球知名、為中外藝壇所尊崇的藝術收藏家與酒藏家。雖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。