收假車潮漸退！ 國5提早結束高乘載 下午3追撞事故回堵

今天為春節大年初六，也是收假日，國1內湖往東湖等路段今天仍出現「紫爆」、「紅爆」，但國道整體路況大致正常，國5高乘載也已提前結束；另外下午發生3起客車追撞事故占用車道，導致車流最多回堵3公里。

高公局統計，截至下午5時，國道交通量為62.8百萬車公里，預估全日交通量為100百萬車公里。根據高公局即時路況顯示，今天下午開始陸續出現北返車潮，國1內湖往東湖一度「紫爆」，時速只剩下16公里，國10鼎金系統—左營端、國1北斗—員林等路段時速在30公里左右徘徊，出現「紅爆」。

國5過去幾天連假壅塞嚴重、數度紫爆，今天傍晚起車流順暢，時速大多在80公里以上。高公局表示，目前國5各入口匝道均無回堵，且車流量逐時減少，因此國5北向蘇澳至頭城入口高乘載管制已提前於下午5時結束。

另外，今天下午2時27分、國1北向213.9公里，發生2小客車追撞事故占內車道，導致車流回堵2公里；下午4時39分、國1北向213.4公里，發生4小客車追撞占內中車道，導致車流回堵3公里；下午4時41分、國1北向122公里，發生2小客車追撞占內車道，導致車流回堵3公里，事故均已排除，但影響國道行車順暢。