一張圖看天氣！明天濕冷開工 全台降溫最低僅剩11度

春節連假進入尾聲，明天迎接開工，中央氣象局表示，明天清晨苗栗、中部局部空曠地區及金門低溫11度，其他地區13至16度；上午天氣大致穩定，但下午鋒面接近，全台都會出現短暫雨；周二前鋒面通過水氣多，若溫度搭配得宜，3500公尺以上高山有機會降雪。

氣象局表示，周一上半天除了東半部有局部短暫雨外，西半部天氣穩定大多為多雲到晴，不過下午開始隨著鋒面接近，西半部降雨機率將逐漸提高，晚間到周二鋒面通過及東北季風增強，中部以北、東半部地區會有短暫陣雨，南部地區也有局部短暫陣雨。

氣象局說，周二鋒面通過及東北季風增強，天氣不穩定，各地有短暫陣雨，明顯降雨主要在上半天之前，下半天降雨較趨緩，北部、東北部氣溫稍下降。周一晚起至周二風強浪大，離島交通多注意船班資訊。

周三、周四受東北季風影響，東半部及北部山區仍偶有雨勢，西半部多雲到晴，中南部日夜溫差大；周三、周四這兩天仍要注意水氣有沒有增加的趨勢，如果水氣多一點，也不排除大台北平地降雨機率會提高。