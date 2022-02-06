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春節旅宿紛退訂 放寬國門才是重點

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
年節假期，許多家庭到國內旅遊，遊好山、賞美景，但許多家庭因為這波疫情紛紛退訂單。（Photo by 趙建生 under C.C. License）
年節假期，許多家庭到國內旅遊，遊好山、賞美景，但許多家庭因為這波疫情紛紛退訂單。（Photo by 趙建生 under C.C. License）

近日本土疫情多點爆發，遊客因為恐慌，紛紛退訂春節行程，使得觀光旅宿業者叫苦連天！創新旅行社董事長李奇嶽受訪時表示，雖然疫情造成春節退訂潮，後續仍有散客訂單回歸，算是有「穩住陣腳」。但他指出，目前應逐步放寬國門，讓台灣人出國、外國人來台旅遊，才是振興產業的重點。

春節檔期穩住陣腳

隨著本土疫情日漸升溫，尤其桃園、高雄與新北疫情多點爆發，衝擊國內旅遊最大宗的春節檔期，一度傳出部分旅館退房率高達3成。李奇嶽表示，因為農曆年前爆發的疫情，許多家庭選擇臨時退房，旅宿觀光產業「跑掉」約兩、三成的訂單。

然而，他指出，因為疫情沒有持續性的爆發，所以後續仍有一些散客的訂單補回來，但補回來的訂單折扣通常都比較多，仍對旅宿業的元氣造成傷害。他表示，就整體情況來講，雖然今年的農曆年有下滑一點，但後來補回來的訂單，損失沒有想像中嚴重，大概僅少個1、2成，算是有「穩住陣腳」。

趕快放寬國門

交通部長王國材於18日新春記者會上曾表示，對於觀光業，從前年3月就開始紓困和推動振興措施，去年10月又開始推出五倍券和數位國旅券，目前仍在雙券振興期間，政府會視疫情狀況，研擬下一步有效的策略來做。

然而，儘管春節檔期的國內旅遊沒有元氣大傷，但對整體觀光業來說，仍只是「杯水車薪」。李奇嶽分析說，觀光業的產值主要來自「台灣人出國」、「國外人來台」，而非「國內旅遊」。所以他認為，政府補助應該要持續進行，因為觀光業仍是2年疫情下首當其衝的「重災區」。

李奇嶽更指出，國內旅遊的產值非常低，而且春節過後又要迎來旅遊淡季，單靠國內旅遊完全養不起觀光產業。他呼籲，政府應該要考量「逐步放寬境外管制」，讓國外旅客回歸。晶華酒店集團董事長潘思亮也曾說，「只要有邊境管制的一天，國際觀光產業就無翻身的一日」。

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