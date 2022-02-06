快訊

台股虎年開紅盤 早盤漲逾百點

積雪最深逾1公尺！北海道大雪 JR札幌站列車7日全面停駛

寫信給未來自己 有助理財與健康

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
心理研究指出，能夠明確且清晰地想像未來自己的模樣，有助於提升民眾的幸福感。（Photo by BeatrizBarbosa on Flickr under C.C. License）
心理研究指出，能夠明確且清晰地想像未來自己的模樣，有助於提升民眾的幸福感。（Photo by BeatrizBarbosa on Flickr under C.C. License）

寫信給自己可以增加幸福感？心理學研究指出，能夠清晰想像「未來自我」模樣的群眾，相較其他人有著更高的幸福感。學者指出，這些人因而更能夠延遲享樂，具備更高的理財能力與健康狀態。英國作者羅布森說，透過寫信給20年後的自己，能夠增加與未來自我的連繫。

延遲享受換獎勵

BBC》報導，根據心理學研究，對未來自我的模樣有著具體且明確的想像、並認為未來與現在努力有關的民眾，相較其他人有更高的理財能力、同理心，並更容易具備良好的健康狀態。

加州大學洛杉磯分校心理學副教授菲爾德為了驗證上述研究結果，他決定向民眾展示了各種情景，有些情景可以很快收到較小的獎勵；但只要稍微延遲時間，則可以獲得較大的獎賞。結果顯示，對於未來自我有明確想像的參與者，更願意推遲時間，來換取更大的獎勵，而此狀況也反應在民眾的儲蓄行為上。

同時，民眾對未來的自己有強烈的認同感，更容易將現在行為與未來聯繫在一起。菲爾德指出，在上述狀況下，民眾「就會更願意照顧身體，以確保在未來的幾年裡體驗到更好的健康。」

模擬未來模樣

雖然想像未來的自己有助於健康、財富與幸福感，但只有說「想像」似乎有點太過抽象。《SAGE Journals》研究則進行一系列的實驗，實驗參與者進入虛擬實境中，看到藉由電腦技術模擬出來自己70歲的模樣。經過實驗後，受試者表示，感覺與未來的自己有更大的聯繫，同時也表現出更多財務責任，如更願意為了退休生活而儲蓄。

但不是家家戶戶都有一台虛擬實境的機器，羅布森指出，其實只要透過簡單的想像練習，就能達成類似的效果。他舉例說，像是給 20 年後的自己寫一封信，描述現在最重要的事情以及未來幾十年的計劃。

就像看到年長的化身一樣，寫信給自己也能鼓勵人們與未來自我有更大的聯繫，從而作出積極改變，以迎接晚年。

菲爾德表明，這項任務增加了人們在接下來的一週的健身時間，這意味著他們已經開始認真對待自己的長期健康。

【更多精采內容，詳見

理財 洛杉磯 健身

延伸閱讀

理財需求 打亂常軌

假影片當開戰藉口 俄調度貨幣血庫惹議

負債百萬女5年內還清還買4棟房 理財有成只因做對這些事

MLB／鈴木一朗2025挑戰名人堂 ESPN看好全票通過

相關新聞

開工日油價調降！ 中油宣布今凌晨起汽油每公升大降1.1元

中油宣布從7日凌晨起調降汽柴油價格，汽油每公升降1.1元，柴油每公升降0.5元。

開工日！清晨中部9縣市低溫 吳德榮：白天回暖晚驟雨降溫

中央氣象局表示，受到輻射冷卻影響，各地氣溫偏低，今晨新竹至嘉義及南投局部地區有10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率，氣象...

空汙威脅嚴重 南部人反而無感

冬季是空汙季，台北醫學大學去年發表「室外空氣汙染健康識能量表」並完成上千人電話訪問，發現生活區域或職業接觸空汙風險高者，...

頸部發現腫塊並持續變大 醫正子攝影追出扁桃腺癌

一位48歲婦女，自已摸到左側頸部有一小小的腫塊，因無痛而不以為意，沒想到一個月後感覺腫塊好像持續變大而求診，經全身正子攝...

開工日地牛翻身！宜蘭7:52發生規模4.2地震 最大震度4級

上午7時52分宜蘭縣政府南南東方東方 25.0 公里 ，位於宜蘭縣近海發生芮氏規模4.2地震，地震深度11.3公里。

Art of living 陳泰銘以追求極致精神釀酒 展現頂尖餐酒搭配美學

國巨集團董事長陳泰銘（Pierre Chen）是成功的頂尖企業家，也是全球知名、為中外藝壇所尊崇的藝術收藏家與酒藏家。雖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。