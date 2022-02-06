寫信給未來自己 有助理財與健康

寫信給自己可以增加幸福感？心理學研究指出，能夠清晰想像「未來自我」模樣的群眾，相較其他人有著更高的幸福感。學者指出，這些人因而更能夠延遲享樂，具備更高的理財能力與健康狀態。英國作者羅布森說，透過寫信給20年後的自己，能夠增加與未來自我的連繫。

延遲享受換獎勵

《BBC》報導，根據心理學研究，對未來自我的模樣有著具體且明確的想像、並認為未來與現在努力有關的民眾，相較其他人有更高的理財能力、同理心，並更容易具備良好的健康狀態。

加州大學洛杉磯分校心理學副教授菲爾德為了驗證上述研究結果，他決定向民眾展示了各種情景，有些情景可以很快收到較小的獎勵；但只要稍微延遲時間，則可以獲得較大的獎賞。結果顯示，對於未來自我有明確想像的參與者，更願意推遲時間，來換取更大的獎勵，而此狀況也反應在民眾的儲蓄行為上。

同時，民眾對未來的自己有強烈的認同感，更容易將現在行為與未來聯繫在一起。菲爾德指出，在上述狀況下，民眾「就會更願意照顧身體，以確保在未來的幾年裡體驗到更好的健康。」

模擬未來模樣

雖然想像未來的自己有助於健康、財富與幸福感，但只有說「想像」似乎有點太過抽象。《SAGE Journals》研究則進行一系列的實驗，實驗參與者進入虛擬實境中，看到藉由電腦技術模擬出來自己70歲的模樣。經過實驗後，受試者表示，感覺與未來的自己有更大的聯繫，同時也表現出更多財務責任，如更願意為了退休生活而儲蓄。

但不是家家戶戶都有一台虛擬實境的機器，羅布森指出，其實只要透過簡單的想像練習，就能達成類似的效果。他舉例說，像是給 20 年後的自己寫一封信，描述現在最重要的事情以及未來幾十年的計劃。

就像看到年長的化身一樣，寫信給自己也能鼓勵人們與未來自我有更大的聯繫，從而作出積極改變，以迎接晚年。

菲爾德表明，這項任務增加了人們在接下來的一週的健身時間，這意味著他們已經開始認真對待自己的長期健康。

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