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春節連假最後一天 國道高雄路段返工車潮預計傍晚湧現

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
國一、國三與國十國道高雄路段，今天預估下午4時將會出現都會區常態性壅塞及返工車潮。記者陳弘逸／攝影
國一、國三與國十國道高雄路段，今天預估下午4時將會出現都會區常態性壅塞及返工車潮。記者陳弘逸／攝影

今天是春節連續假期最後一天，國道一號、國道三號與國道十號高雄路段上午交通情況大致順暢，車速皆能維持在時速80以上，高速公路局南區養護工程分局表示，今年車流皆較往年減少約5%，預估下午4時開始，國十與國一將出現都會區常態性壅塞及返工車潮

南區養護工程分局統計，截至下午3時為止，國一、國三與國十高雄路段，總車流為62萬輛次，相較去年65萬輛次減少約5%，因此，這次收假返工車潮，上午與中午時間仍不明顯。

今天上午國道一號、國道三號與國道十號高雄路段，多數路段車速皆可維持在80以上，除嶺口交流道發生追撞事故外，其他時段交通大致順暢。

南區養護工程分局表示，今天預估下午4時將會出現都會區常態性壅塞及返工車潮，國道十號左營端鼎金系統，以及國一楠梓以南的都會區，路段較壅塞，大約在傍晚6時之後才會趨緩。

南區養護工程分局提醒，駕駛上路應保持車距，隨時注意路況，及掌握即時交通資訊，並避開國道壅塞路段及時段。

國一、國三與國十國道高雄路段今天大致順暢。圖／取自高速公路局1968APP
國一、國三與國十國道高雄路段今天大致順暢。圖／取自高速公路局1968APP

國道 車潮 高速公路 連續假期 春節

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