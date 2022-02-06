聽新聞
test
0:00 / 0:00
春節連假最後一天 國道高雄路段返工車潮預計傍晚湧現
今天是春節連續假期最後一天，國道一號、國道三號與國道十號高雄路段上午交通情況大致順暢，車速皆能維持在時速80以上，高速公路局南區養護工程分局表示，今年車流皆較往年減少約5%，預估下午4時開始，國十與國一將出現都會區常態性壅塞及返工車潮。
南區養護工程分局統計，截至下午3時為止，國一、國三與國十高雄路段，總車流為62萬輛次，相較去年65萬輛次減少約5%，因此，這次收假返工車潮，上午與中午時間仍不明顯。
今天上午國道一號、國道三號與國道十號高雄路段，多數路段車速皆可維持在80以上，除嶺口交流道發生追撞事故外，其他時段交通大致順暢。
南區養護工程分局表示，今天預估下午4時將會出現都會區常態性壅塞及返工車潮，國道十號左營端鼎金系統，以及國一楠梓以南的都會區，路段較壅塞，大約在傍晚6時之後才會趨緩。
南區養護工程分局提醒，駕駛上路應保持車距，隨時注意路況，及掌握即時交通資訊，並避開國道壅塞路段及時段。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言