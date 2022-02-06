不孕症名醫裝葉克膜等肺移植 女兒哀切：就差一點點了

不孕症名醫、新光醫院婦產科醫師林禹宏傳出罹患血癌卻因骨髓移植出現排斥反應，影響肺部功能而裝上葉克膜，正在等待肺部移植。他的女兒在臉書撰文呼籲，「爸爸拚了這麼久，就差一個延續生命的契機與願意」，盼大家支持器官捐贈。

「22年前，我親手接生兒子來到這個世界，想不到22年後兒子的骨髓和幹細胞給了我重生的機會。」林禹宏兩年半前接受本報採訪時曾表示，2018年12月25日對我來說，不只是聖誕節，也是我第二個生日，從兒子身上抽取的骨髓和幹細胞在這一天注入我的身體以取代生病的骨髓，讓我成了極少數能夠自己走著離開幹細胞移植病房的病人。

但林禹宏的女兒昨天在臉書上發文，林禹宏四年前罹患血癌，雖接受兒子骨髓移植後順利康復，卻在一年多後疑似出現不好的細胞，再次輸入幹細胞後造成多重器官排斥，全身皮膚長黑斑、手腳嚴重脫皮、指甲斷裂脫落、腹瀉、沒有食慾，體重在兩周內掉14公斤，甚至出現目前醫學無法治療的肺部反排斥，必須24小時仰賴呼吸器維生。

她表示，停診後爸爸都待在家裡休養，活動範圍就是製氧機三公尺管線內，去年3月開始肺臟功能快速下降，必須接受肺臟移植才能活下來；12月病情突然惡化送醫，搶救後目前在台大醫院等待肺臟移植。

林禹宏已等待肺部移植十個月，林的女兒表示，昨天爸爸裝上葉克膜，因兩個月前他在家突然沒意識送到新光醫院急診，氣切後轉到台大醫院ICU。這幾天意識昏迷，醫生說需要裝葉克膜維持生命，使等待的過程變得更加挑戰。

她說，爸爸一直期待適合的A型肺臟，完成肺臟移植手術，再次穿上白袍恢復門診的那天。而爸爸停診的一年來，許多病人持續關心爸爸何時會恢復門診。

「由於疫情使等待器官變得更為艱難，但爸爸始終深信再撐一天，明天就會等到那顆讓他重生的A型肺臟，好多個明天過去，爸爸早已撐過醫生預估的時間好久了。爸爸這麼努力，拼了這麼久，就差一個延續生命的契機與願意，真的就差一點點了。」林的女兒呼籲，每個人生下來都有改變世界的能力，也許就剛好成就了那個差一點點的關鍵，盼有更多人響應器官捐贈。