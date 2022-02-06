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季節限定！ 南投「上帝調色盤」吸睛 美到3月

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投仁愛武界部落「滿江紅」美景現蹤，預計將能持續至3月。記者賴香珊／攝影
南投仁愛武界部落「滿江紅」美景現蹤，預計將能持續至3月。記者賴香珊／攝影

南投仁愛武界部落的濁水溪河床每逢冬、春之際枯水期，「滿江紅」等水生植物遍布溪床邊，更因低溫變色，紅、橘、綠等色彩如抽象畫般漂浮在水面上，享「上帝的調色盤」美譽，這季節限定美景近期現蹤，吸引遊客朝聖，預計持續至3月。

法治村武界部落位在仁愛鄉和信義鄉交界，因被群山環繞，常有雲海、雲瀑，而有「雲的故鄉」之稱，更因位在濁水溪上游，坐擁險峻峽谷地形及開闊溪床，每年入冬枯水期後水勢平緩，滿江紅、水綿等水生植物因此漂浮在水面上及溪床邊。

而在今年冬天幾波寒流影響下，當地濁水溪床旁的大片水生植物，因低溫催化變色，「滿江紅」與其他水生植物於冬、春交替之際轉紅，甚至呈現橘黃、橘紅、暗紅等顏色變化，與綠色水草相間漂浮在水面，鮮豔色彩猶如抽象畫，相當吸睛。

當地居民表示，「滿江紅」是當地季節限定美景，因顏色、形狀千變萬化，每年都不一樣，被稱為「上帝的調色盤」，今年主要集中在武界橋下的上、下游溪床，隨溪水流動以點狀、塊狀、帶狀等多樣分布，春節期間已有不少人來觀賞拍照。

農委會特有生物研究保育中心說明，武界部落當地特有的紅、橘、綠相間的水域景觀，並非是浮萍或藻類，而是滿江紅、水綿等水生蕨類植物所組成的，而其變色是因為葉綠素被低溫破壞，才由綠色轉變為紅、橘等色。

仁愛鄉公所則表示，目前「滿江紅」景觀還很有看頭，預計應能夠持續到3月左右，之後要是雨季來臨，溪水上漲，水勢流速加快，這些水生植物都會被沖往下游，這季節限定美景也就宣告結束，因此建議想欣賞的民眾把握時間盡早前往。

南投仁愛武界部落「滿江紅」美景現蹤，預計將能持續至3月。記者賴香珊／攝影
南投仁愛武界部落「滿江紅」美景現蹤，預計將能持續至3月。記者賴香珊／攝影
南投仁愛武界部落「滿江紅」美景現蹤，預計將能持續至3月。記者賴香珊／攝影
南投仁愛武界部落「滿江紅」美景現蹤，預計將能持續至3月。記者賴香珊／攝影
南投仁愛武界部落「滿江紅」美景現蹤，預計將能持續至3月。記者賴香珊／攝影
南投仁愛武界部落「滿江紅」美景現蹤，預計將能持續至3月。記者賴香珊／攝影
南投仁愛武界部落「滿江紅」美景現蹤，預計將能持續至3月。記者賴香珊／攝影
南投仁愛武界部落「滿江紅」美景現蹤，預計將能持續至3月。記者賴香珊／攝影

濁水溪 農委會 寒流 南投 春節

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