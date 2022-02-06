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疫情加天氣不佳 長年假民眾宅在家

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
觀光業過年未能彌補過去虧損，政府須明確防疫政策，否則觀光業將會一蹶不振。（本報資料照片）
觀光業過年未能彌補過去虧損，政府須明確防疫政策，否則觀光業將會一蹶不振。（本報資料照片）

今年的年節氣氛可謂史上最淡！主要是因為疫情與天氣不佳，雖有長達9天的年假，但民眾絕大多數選擇低調宅在家過年！春節期間，由於年假前的桃機群聚擴大到高雄、宜蘭等地，加上過年多日10度低溫，讓整體過節氣氛不若以往，民眾多選擇在家追劇、玩桌遊，許多飯店業也面臨退房潮。

過年車潮減少

由於全台在1月15至22日新增高達178例本土個案，其中22日在桃園遠雄自貿園區更一口氣新增64例個案、全台共82例本土個案的情況下，過年出遊的人流相較過去減少很多，不論是到親友家拜年或旅遊，大家能免則免。高公局原本預估初一（1日）會有連塞13小時的塞車潮也並未出現。

另外，年假期間幾乎每天都有下雨，加上入夜低溫近10度，疫情與天氣的綜合影響下，讓2022年的新年假期清淡了不少，這也波及到過往視過年假期為旺季的旅遊觀光業，台北萬豪酒店因這波疫情總共損失約3,500萬元，其中住房取消約1,000萬元，農曆新年住房率將由原訂的65％降至大約40％。

飯店住宿能免則免

華泰飯店集團表示，疫情再起對華泰王子飯店和華泰瑞舍影響較大，約少掉15～20％；台北君悅酒店表示，單是這兩天住房就少100間，原初二住房85％，現跌破七成、剩69％。晶華1、2月的客房營收因退訂約減少了13％，取消的客群大多是農曆春節期間的散客。

許多民眾紛紛改成在家過節，政府也呼籲民眾改以視訊拜年、避免群聚移動，據調查指出 過年期間除了看電視（63%）、打遊戲／打電動（52%）以外，有超過6成的民眾利用串流平台／看網路影片來度過9天年假。

政府需明示防疫策略

觀光業的生意隨著疫情起伏，這對於在疫情下已受創嚴重的觀光業來說並非長久之計，在國人疫苗施打率逐漸提升下，要繼續嚴防死守，還是要準備開放？政府都必須要說清楚，否則觀光業將很難復甦、年後更會有大量失業潮，未來的新年假期恐怕只會繼續冷清下去。

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