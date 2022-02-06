過年旅館退訂潮 政院：五倍券刺激消費

針對1月本土疫情爆發，導致觀光業再度受挫，政院發言人羅秉成6日受訪時表示，初步會規畫以五倍券行銷方案因應。交通部則在年前指出，會撥付60億特別預算對航空、海運相關產業進行紓困，至於觀光業會依據狀況滾動調整。但飯店業者與旅遊同業公會都建議政府，儘速提供薪資補助。

疫情衝擊春節觀光

15至22日新增新冠確診178例本土個案、371例境外移入個案。1月初開始的Omicron桃園機場群聚趨向穩定，但22日桃園亞旭、高雄港兩條傳播鏈爆發，讓本土疫情單日新增人數再創新高。本土疫情的升溫也讓許多觀光業出現大量退房的狀況。

台北萬豪酒店因這波疫情總共損失約3,500萬元，其中住房取消約1,000萬元，農曆新年住房率由原訂的65％降至大約40％。華泰飯店集團表示，疫情再起對華泰王子飯店和華泰瑞舍影響較大，約少掉15～20％；台北君悅酒店表示，單是這兩天住房就少了100間，原初二住房85％，現跌破七成、剩69％。

五倍券行銷因應

行政院發言人羅秉成受訪時表示，目前交通部尚未完整規劃，但預計將會以「五倍券行銷」的方式，設法讓觀光業彌補在年假期間的損失。交通部在1月25日則公告新修正的「振興辦法」第8條、第12條，確定將再投入近60億元特別預算，針對航空及海運相關產業提供紓困補貼，紓困時間至6月30日止。

至於觀光、公路客運等相關產業是否有補助？交通部表示，這次60億的紓困是延續性的，由於整個疫情對各產業造成衝擊，會再視整體情況滾動檢討。

業者籲薪資補助

不過許多飯店業者與旅遊同業公會都建議政府，可以針對過去50％以上業務來自國際客的產業，如觀光飯店、接待外人來台旅行與操作國人海外觀光的旅行社，以及觀光巴士等交通運輸業者，提供補助，其中又以薪資補助最為重要。

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