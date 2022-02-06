春節9天連假人潮多 麗寶樂園業績不受疫情和天氣影響

9天春節連假今天結束，連假前幾天中部氣候不佳，又加上持續有國內本土疫情，但麗寶樂園渡假區業績不受影響，遊客人數多，業者說，應是中部地區消費力道強勁，許多人想外出走春造成。

麗寶樂園渡假區表示，春節期間整體來客數雖有疫情與天候不穏定兩大因素干擾，但整體的遊客、旅客與消費者總數和去年同期相較呈現持平狀態。麗寶樂園渡假區分析指出，中部地區消費力道強勁，南北往返的遊客雖稍受疫情略為減少，但中部地區走春、重遊的遊客人數卻增加，因此Outlet 、樂園人潮與業績都未受影響，與去年相較是持平的表現，實屬不易。