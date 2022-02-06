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春節9天連假人潮多 麗寶樂園業績不受疫情和天氣影響

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
麗寶樂園渡假區春節連假遊客人數多。圖／麗寶樂園提供
麗寶樂園渡假區春節連假遊客人數多。圖／麗寶樂園提供

9天春節連假今天結束，連假前幾天中部氣候不佳，又加上持續有國內本土疫情，但麗寶樂園渡假區業績不受影響，遊客人數多，業者說，應是中部地區消費力道強勁，許多人想外出走春造成。

麗寶樂園渡假區表示，春節期間整體來客數雖有疫情與天候不穏定兩大因素干擾，但整體的遊客、旅客與消費者總數和去年同期相較呈現持平狀態。麗寶樂園渡假區分析指出，中部地區消費力道強勁，南北往返的遊客雖稍受疫情略為減少，但中部地區走春、重遊的遊客人數卻增加，因此Outlet 、樂園人潮與業績都未受影響，與去年相較是持平的表現，實屬不易。

麗寶樂園渡假區去年春節連假在防疫下依交通部規定管控入園遊客數，遊客消費力仍高，麗寶Outlet Mall去年春節就開紅盤，統計春節期間，業績比前年成長近1成。

麗寶樂園渡假區春節連假遊客人數多。圖／麗寶樂園提供
麗寶樂園渡假區春節連假遊客人數多。圖／麗寶樂園提供
麗寶樂園渡假區春節連假遊客人數多。圖／麗寶樂園提供
麗寶樂園渡假區春節連假遊客人數多。圖／麗寶樂園提供

春節 麗寶樂園 疫情

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