大咖的春節 關懷毛小孩、動物與新住民

到動物園替動物準備年夜飯、享用越南的異國年夜飯、與毛小孩共賀新年，各黨政治人物年節行程各自精采！總統蔡英文年節除了與毛小孩共賀新年外，更一品馬祖在地美味料理；國民黨主席朱立倫則邀越南新住民共享該國傳統年菜「四方粽」；台北市長柯文哲化身動物照護員，替各式動物準備年節大餐。

總統與毛小孩拜年

總統蔡英文除夕當天「攜家帶眷」，與家中四狗二貓一同入鏡，製成新年賀卡祝賀民眾「虎年福運來」。緊接著，蔡英文開箱「島嶼味蕾實驗室」的馬祖美味，親自製作油亮飄香的滷肉飯與色澤動人的紅糟土魠魚。最後還Po上自己「分盤分食」的年夜飯，並邀民眾一起來個「年夜飯攝影大展」。

春節當天，蔡英文行程滿滿，共到空軍防空飛彈連、國家搜救指揮中心、中正一、二分局，以及台電中央調度中心，慰勉春節仍守護國安、確保用電的同仁，更盼新年一年，台灣能「福運旺來」。

立委林靜儀帶著家中毛小孩「林BeeLu」、林昶佐則抱著女兒「林米魯」一同到蔡英文家中拜年，影片中「雙米魯」童趣的身影相當可愛。蔡英文於初三則到新竹市動物園，除了慰勞辛苦的飼育員和動物園同仁，也拜訪了今年最熱門的老虎「六福」與「來福」，更誇耀它們「看起來真的很威風」。

朱立倫做粽寫春聯

國民黨主席朱立倫的除夕年夜飯「很不傳統」，邀請越南新住民一同製作該國傳統年菜「四方粽」，四四方方的形狀與傳統的南部粽與北部粽不同，體積也比台灣粽子大上許多。朱立倫在享用了越南年菜後，也向觀眾們祝賀「chúc mừng năm mới」（越南文的「新年快樂」）。

春節當天，朱立倫則邀請來三位國民黨青年生力軍（須予謙、吳亮儀與康晉瑜）共同揮毫寫春聯，寫下開春祝賀語「福虎生風」，祝全體國人新年快樂。而初二，朱立倫來到他媽媽的娘家「梅鶴山莊」，他說「雖然阿公阿嬤都不在了，媽媽也離開我們多年了，年初二時仍會回到老家，看看整修中的古宅，懷念童年時最美好的回憶。」

初四則是健康運動行程，朱立倫與立法委員謝衣鳳、新北市議員洪佳君一起學習簡單的跆拳道動作。他更表示，「運動是最好的保養品」，呼籲民眾都能維持運動好習慣。朱立倫當晚則至嘉義「秘密客咖啡」，一同發現嘉義之美，更盛讚「老闆媽媽的辣椒醬超讚」。

柯P成動物照護員

台北市長柯文哲於除夕與妻子陳珮琪一同到台北市立動物園，幫各式動物添食加菜，不僅餵蜂虎吃麵包蟲；還幫石虎做貓抓板，更大秀刀工替魟魚切生魚片。此外，今年三月兩隻穿山甲「果寶」、「潤喉糖」就要擔任外交大使到布拉格市，而柯文哲親自準備這次年夜「果昔」，多達13種食材加上多重工序，他不禁大嘆「穿山甲吃的料理比人吃的還複雜」。

而初二、初四，柯文哲分別到了台北健康服務中心、疫苗接種站關心疫情狀況，感謝第一線醫護同仁的努力付出。而他看到一位來打疫苗的先生，幫看不懂中文的外國朋友填寫資料，他感動表示，這位先生主動幫助素未謀面的陌生人，「讓低溫的台北多了溫暖」。他最後仍呼籲民眾，要及時打疫苗。





圖說：因為防疫，總統蔡英文年夜飯採用「分盤分食」的方式。（蔡英文臉書）





圖說：國民黨主席朱立倫與國民黨青年生力軍一同揮毫寫春聯。（影片截圖）





圖說：國民黨主席朱立倫與越南新住民一同包地方年菜「四方粽」。（影片截圖）





圖說：台北市長柯文哲發現一名來打疫苗的先生，幫助看不懂中文的外國朋友填寫資料。（柯文哲臉書）

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