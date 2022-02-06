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新北男彩券行門口先拜媽祖 媽刮1萬、兒接著中百萬

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
不少民眾會在春節期間買張刮刮樂試手氣，尤其台彩「2000萬超級紅包」相當熱門，吸引不少民眾。圖／本報系資料照片
不少民眾會在春節期間買張刮刮樂試手氣，尤其台彩「2000萬超級紅包」相當熱門，吸引不少民眾。圖／本報系資料照片

不少民眾會在春節期間買張刮刮樂試手氣，尤其台彩「2000萬超級紅包」相當熱門，新北中和有位男子日前帶著家人到彩券行，自己並向門口供奉的媽祖膜拜，結果先是媽媽刮中1萬元，小孩接著更刮中100萬元，讓他直呼是媽祖要賜福給小孩們。

台彩轉述中和「天將彩券行」表示，中獎人是位約30歲男性，當天帶著家人到投注站，自己在經過門口供奉的媽祖時誠心膜拜，希望能中大獎，並先給媽媽買了一張「2000萬超級紅包」，刮中1萬元。

中獎人接著再買三張給三個小孩玩，結果其中一張竟然就刮中了100萬，他心懷感恩的說，「一定是媽祖要賜福給這三個小孩，做為三個小孩的教育基金」。

台彩刮刮樂「2000萬超級紅包」，共有5個頭獎2000萬元、9個200萬元+BMW休旅車、650個100萬元。統計至2月4日，已刮出2個2000萬元、4個200萬元+BMW休旅車、168個100萬元。

面額2000元的「2000萬超級紅包」刮刮樂，統計至2月4日，已刮出2個2000萬元、4個200萬元+BMW休旅車、168個100萬元。圖／本報系資料照片
面額2000元的「2000萬超級紅包」刮刮樂，統計至2月4日，已刮出2個2000萬元、4個200萬元+BMW休旅車、168個100萬元。圖／本報系資料照片

媽祖 彩券行 紅包

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