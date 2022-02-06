新北男彩券行門口先拜媽祖 媽刮1萬、兒接著中百萬

不少民眾會在春節期間買張刮刮樂試手氣，尤其台彩「2000萬超級紅包」相當熱門，新北中和有位男子日前帶著家人到彩券行，自己並向門口供奉的媽祖膜拜，結果先是媽媽刮中1萬元，小孩接著更刮中100萬元，讓他直呼是媽祖要賜福給小孩們。

台彩轉述中和「天將彩券行」表示，中獎人是位約30歲男性，當天帶著家人到投注站，自己在經過門口供奉的媽祖時誠心膜拜，希望能中大獎，並先給媽媽買了一張「2000萬超級紅包」，刮中1萬元。

中獎人接著再買三張給三個小孩玩，結果其中一張竟然就刮中了100萬，他心懷感恩的說，「一定是媽祖要賜福給這三個小孩，做為三個小孩的教育基金」。