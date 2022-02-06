聽新聞
test
0:00 / 0:00
新北男彩券行門口先拜媽祖 媽刮1萬、兒接著中百萬
不少民眾會在春節期間買張刮刮樂試手氣，尤其台彩「2000萬超級紅包」相當熱門，新北中和有位男子日前帶著家人到彩券行，自己並向門口供奉的媽祖膜拜，結果先是媽媽刮中1萬元，小孩接著更刮中100萬元，讓他直呼是媽祖要賜福給小孩們。
台彩轉述中和「天將彩券行」表示，中獎人是位約30歲男性，當天帶著家人到投注站，自己在經過門口供奉的媽祖時誠心膜拜，希望能中大獎，並先給媽媽買了一張「2000萬超級紅包」，刮中1萬元。
中獎人接著再買三張給三個小孩玩，結果其中一張竟然就刮中了100萬，他心懷感恩的說，「一定是媽祖要賜福給這三個小孩，做為三個小孩的教育基金」。
台彩刮刮樂「2000萬超級紅包」，共有5個頭獎2000萬元、9個200萬元+BMW休旅車、650個100萬元。統計至2月4日，已刮出2個2000萬元、4個200萬元+BMW休旅車、168個100萬元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言