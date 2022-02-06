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空拍機飛上4700公尺 林菁鵠拍下玉山白了頭畫面

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市無人機應用發展協會理事長林菁鵠，用空拍機拍得從空中鳥瞰日月潭的如詩如畫景緻。圖／林菁鵠提供
台中市無人機應用發展協會理事長林菁鵠，用空拍機拍得從空中鳥瞰日月潭的如詩如畫景緻。圖／林菁鵠提供

台中市無人機應用發展協會理事長林菁鵠經過政府申請許可，這幾天利用春節假期帶著無人機上山，經過來回不下10趟行程和多日等待，終於拍到玉山頂積雪的皚皚白雪畫面，另還有武嶺的植物結滿「霧凇」，以及從空中鳥瞰日月潭的如詩如畫景緻。

林菁鵠得過多個攝影比賽獎項，是知名攝影家。過年期間他獨自一人帶著器材開車上山，希望能以空拍機拍到玉山積雪的難得畫面。經過多日的等待，前天終於等到這一刻，以比玉山還高的角度，拍到玉山白了頭的畫面。

他說，他是在海拔2600公尺的玉山登山口放出空拍機，飛到4700公尺的高度，由上往下拍到玉山積雪鏡頭。他說，要拍玉山積雪並不容易，一方面是高度高，另則是玉山頂經常被白雲遮住，加上接下來若是氣候轉暖，今年要再拍到玉山積雪就難了。

另外，當他清晨6、7時許從水里往日月潭途中，在經過南投魚池的頭社盆地時，看到濃霧貼地，拍得山間雲霧繚繞的景色。他也在途經合歡山武嶺和雲林、彰化沿海，分別拍下植物結滿霧凇和濁水溪出海口的景色，都讓他感覺春節攝影行程收穫滿滿，也希望把這些畫面提供給大家欣賞。

林菁鵠說，在尚未有無人機時，以往的攝影只能從A點到B點進行線性拍攝，很多好角度只能望景興嘆或歷盡千辛萬苦才能拍攝得到，但運用無人機則可以從A點飛到B點再拍攝C點，也就突破了線性拍攝的界線。例如，以拍攝瀑布為例，以往登山、拍攝、下山不僅耗時，拍攝角度也有限，現在用空拍機拍攝，約半個小時就可以完成，且還能360度選取角度，實現了人類能像鳥一般飛高望遠的慾望，未來也勢必會改變人類的思維與生活方式。

台中市無人機應用發展協會理事長林菁鵠拍下武嶺植物結滿了「霧凇」。圖／林菁鵠提供
台中市無人機應用發展協會理事長林菁鵠拍下武嶺植物結滿了「霧凇」。圖／林菁鵠提供
台中市無人機應用發展協會理事長林菁鵠拍下武嶺植物結滿了「霧凇」。圖／林菁鵠提供
台中市無人機應用發展協會理事長林菁鵠拍下武嶺植物結滿了「霧凇」。圖／林菁鵠提供
台中市無人機應用發展協會理事長林菁鵠清晨6、7時許從水里往日月潭途中，在經過南投魚池的頭社盆地時，看到濃霧貼地，拍得山間雲霧繚繞的景色。圖／林菁鵠提供
台中市無人機應用發展協會理事長林菁鵠清晨6、7時許從水里往日月潭途中，在經過南投魚池的頭社盆地時，看到濃霧貼地，拍得山間雲霧繚繞的景色。圖／林菁鵠提供
台中市無人機應用發展協會理事長林菁鵠，在雲林、彰化沿海拍得濁水溪出海口的景色。圖／林菁鵠提供
台中市無人機應用發展協會理事長林菁鵠，在雲林、彰化沿海拍得濁水溪出海口的景色。圖／林菁鵠提供
台中市無人機應用發展協會理事長林菁鵠經過政府申請許可，這幾天利用春節假期帶著無人機上山，經過來回不下10趟行程和多日等待，終於拍到玉山頂積雪的皚皚白雪畫面。圖／林菁鵠提供
台中市無人機應用發展協會理事長林菁鵠經過政府申請許可，這幾天利用春節假期帶著無人機上山，經過來回不下10趟行程和多日等待，終於拍到玉山頂積雪的皚皚白雪畫面。圖／林菁鵠提供

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