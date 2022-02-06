聽新聞
test
0:00 / 0:00
空拍機飛上4700公尺 林菁鵠拍下玉山白了頭畫面
台中市無人機應用發展協會理事長林菁鵠經過政府申請許可，這幾天利用春節假期帶著無人機上山，經過來回不下10趟行程和多日等待，終於拍到玉山頂積雪的皚皚白雪畫面，另還有武嶺的植物結滿「霧凇」，以及從空中鳥瞰日月潭的如詩如畫景緻。
林菁鵠得過多個攝影比賽獎項，是知名攝影家。過年期間他獨自一人帶著器材開車上山，希望能以空拍機拍到玉山積雪的難得畫面。經過多日的等待，前天終於等到這一刻，以比玉山還高的角度，拍到玉山白了頭的畫面。
他說，他是在海拔2600公尺的玉山登山口放出空拍機，飛到4700公尺的高度，由上往下拍到玉山積雪鏡頭。他說，要拍玉山積雪並不容易，一方面是高度高，另則是玉山頂經常被白雲遮住，加上接下來若是氣候轉暖，今年要再拍到玉山積雪就難了。
另外，當他清晨6、7時許從水里往日月潭途中，在經過南投魚池的頭社盆地時，看到濃霧貼地，拍得山間雲霧繚繞的景色。他也在途經合歡山武嶺和雲林、彰化沿海，分別拍下植物結滿霧凇和濁水溪出海口的景色，都讓他感覺春節攝影行程收穫滿滿，也希望把這些畫面提供給大家欣賞。
林菁鵠說，在尚未有無人機時，以往的攝影只能從A點到B點進行線性拍攝，很多好角度只能望景興嘆或歷盡千辛萬苦才能拍攝得到，但運用無人機則可以從A點飛到B點再拍攝C點，也就突破了線性拍攝的界線。例如，以拍攝瀑布為例，以往登山、拍攝、下山不僅耗時，拍攝角度也有限，現在用空拍機拍攝，約半個小時就可以完成，且還能360度選取角度，實現了人類能像鳥一般飛高望遠的慾望，未來也勢必會改變人類的思維與生活方式。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言