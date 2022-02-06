空拍機飛上4700公尺 林菁鵠拍下玉山白了頭畫面

台中市無人機應用發展協會理事長林菁鵠經過政府申請許可，這幾天利用春節假期帶著無人機上山，經過來回不下10趟行程和多日等待，終於拍到玉山頂積雪的皚皚白雪畫面，另還有武嶺的植物結滿「霧凇」，以及從空中鳥瞰日月潭的如詩如畫景緻。

林菁鵠得過多個攝影比賽獎項，是知名攝影家。過年期間他獨自一人帶著器材開車上山，希望能以空拍機拍到玉山積雪的難得畫面。經過多日的等待，前天終於等到這一刻，以比玉山還高的角度，拍到玉山白了頭的畫面。

他說，他是在海拔2600公尺的玉山登山口放出空拍機，飛到4700公尺的高度，由上往下拍到玉山積雪鏡頭。他說，要拍玉山積雪並不容易，一方面是高度高，另則是玉山頂經常被白雲遮住，加上接下來若是氣候轉暖，今年要再拍到玉山積雪就難了。

另外，當他清晨6、7時許從水里往日月潭途中，在經過南投魚池的頭社盆地時，看到濃霧貼地，拍得山間雲霧繚繞的景色。他也在途經合歡山武嶺和雲林、彰化沿海，分別拍下植物結滿霧凇和濁水溪出海口的景色，都讓他感覺春節攝影行程收穫滿滿，也希望把這些畫面提供給大家欣賞。