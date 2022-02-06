鄭佳弘勇闖羅馬時裝週 唯一外籍新銳設計師成亮點

本屆羅馬時裝週（AltaRoma）2日到5日舉行，台灣設計師鄭佳弘獲邀以自創品牌John Zucca參展，他也是獲邀的四位新銳設計師當中唯一非義大利籍者，成為全場亮點。

駐義代表李新穎率多位館員到場力挺，他表示義大利在精品時尚界居全球領導地位，羅馬時裝週不僅是孕育時尚設計之星的產業搖籃，在疫情衝擊下，今年更難得仍舉辦實體走秀。

李新穎很高興鄭佳弘能獲邀參展，將台灣獨樹一幟的時尚創意觀點向國際發聲，他期盼未來更多台灣年輕有才華的設計師與作品能踏上義大利時尚殿堂，綻放台灣設計實力。

羅馬時裝週桂冠雲集，出席者包括頂級精品Fendi第三代當家西維亞芬迪（Silvia Venturini Fendi），羅馬時裝週執行長法蘭奇（Adriano Franchi），米蘭流行歌手Vergo等。鄭佳弘在現場展出他的2022秋冬新作「FutureSkin」，並在走秀後段搭配台灣金曲歌后阿爆專輯「N1：那屋瓦一號作品」，贏得全場注目。

鄭佳弘表示，很榮幸受邀展現融合台灣與義式風格的時尚美學，並與國際頂尖專業團隊合作推廣JohnZucca個人服裝品牌，他的「FutureSkin」系列設計主旨是要傳達解放父權、突破性別偏見、階級與美的單一標準等概念。

鄭佳弘說，他的創作靈感來自現代解構主義建築大師蓋瑞（Frank Gehry），再透過源生台灣的文化包容視角

，將剛性建築概念巧妙融合於軟性服裝，運用服裝材質軟、硬多元特性，創作出12套不尋常的輪廓線條時裝，藉以挑戰義大利傳統經典風格，並同時保留義式創新精神。

他在本次展出的多套服裝與髮飾也導入永續時尚概念，運用舊衣改造與廢材質回收設計製作而成，以呼應近年永續發展與環境友善趨勢。

駐義代表處文化組長鄧美容表示，鄭佳弘的創作精神令人感動；目前文化部與經濟部正積極推動台灣時尚產業活絡發展，迄今連續舉辦4年的「台北時裝週」已逐漸提升台灣時裝品牌的國際能見度。

未來文化部將持續協助台灣設計品牌與國際接軌，鼓勵台灣新銳設計師多多關注與參與義大利時裝秀活動，以開展更多合作計畫，更盼藉台義時尚圈交流開啟友誼大門，增進台灣原創品牌在國際露出，強化台灣時尚產業的深度與廣度。

羅馬時裝週活動是由羅馬商會（Commercio diRoma）與拉齊奧省政府（Regione Lazio）共同主辦，並獲得義大利外交部、外貿協會（ITA）及歐盟資金贊助支持

。這項活動長期支持新銳服裝設計師踏上國際舞台，並透過舉辦新銳設計師的「羅馬是我的伸展台」（Rome is My Runway）、時裝新秀競賽、showcase、靜態聯展及工作坊等活動，持續挖掘國際時裝設計人才。

鄭佳弘目前旅居米蘭，他畢業於實踐大學服裝設計系，之後獲得米蘭馬蘭戈尼學院（Istituto Marangoni）

女裝設計碩士，並至馬德里ISEM Fashion Businessdiploma時尚商業學院修業。

鄭佳弘2008年獲得台灣時裝設計新人獎第一名，曾在倫敦、馬德里、米蘭等地工作，於2020年創立JohnZucca個人服裝品牌。