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收假了！ 北返車潮湧現 國道下午5大地雷路段塞到晚上
今天大年初六、春節連假收假日，國道將湧現北返工作地的車潮，交通部高公局表示，預判今天下午有五大重點壅塞路段，包括國1北向西螺—埔鹽系統、苗栗—湖口；國3北向竹山—中興、大山—香山；國5北向宜蘭—坪林等路段 ，建議避開壅塞路段及時段。
高公局預估，今天國5北向宜蘭—坪林預計從上午9時塞到晚上6時，至於其他四大易壅塞路段，主要從下午4時塞到晚上6時。
高公局統計，截至上午11時，國道全線交通量為25.3百萬車公里，預估今日交通量為100百萬車公里，上午國道全線路況大致正常。
另外，今天上午8時25分國1高架南向46.2公里，發生2小客車追撞事故；上午10時20分國3北向304.2公里，發生小客車自撞護欄事故；上午10時54分國1北向303.2公里，發生2小客車追撞占用內側車道事故均已排除，但影響國道行車順暢。
避免塞車分散車流，高公局呼籲民眾，南北長途走國3及台61、短途不要上國道、替代道路不用等、搭乘公共運輸。
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