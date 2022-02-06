春節收假日國5備戰 北上各入口交流道已啟動儀控啟動

國5在昨天就出現北返車潮湧現，蘇花改北上路段狂塞到今天凌晨2點半才紓解；今天是春節連假最後一天，國5北上從蘇澳到坪林的各入口交流匝道上午就啟動儀控啟動，預計車多情形將持續到傍晚。

今天下午2點到晚上9點，國5蘇澳至頭城北向各入口實施高乘載管制，如未滿3人的小型車請改走台9線北宜公路或台2線濱海公路，在高乘載管制的前後都會有一波車流。

宜蘭警方表示，昨天就開始出現北返車潮，尤其台9線蘇花改南澳端北上車流自晚間8點30分許漸增，東澳端車流直到今天凌晨2點30分才恢復順暢，昨天雪隧主線最長回堵達6公里，直到晚間6點緩解。