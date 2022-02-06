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春節收假日國5備戰 北上各入口交流道已啟動儀控啟動

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
蘇花改南澳到東澳段的北上路段昨晚狂塞到今天凌晨2點半才紓解，今天將還有一波北返車潮。圖／警方提供
蘇花改南澳到東澳段的北上路段昨晚狂塞到今天凌晨2點半才紓解，今天將還有一波北返車潮。圖／警方提供

國5在昨天就出現北返車潮湧現，蘇花改北上路段狂塞到今天凌晨2點半才紓解；今天是春節連假最後一天，國5北上從蘇澳到坪林的各入口交流匝道上午就啟動儀控啟動，預計車多情形將持續到傍晚。

今天下午2點到晚上9點，國5蘇澳至頭城北向各入口實施高乘載管制，如未滿3人的小型車請改走台9線北宜公路或台2線濱海公路，在高乘載管制的前後都會有一波車流。

宜蘭警方表示，昨天就開始出現北返車潮，尤其台9線蘇花改南澳端北上車流自晚間8點30分許漸增，東澳端車流直到今天凌晨2點30分才恢復順暢，昨天雪隧主線最長回堵達6公里，直到晚間6點緩解。

縣警局表示，今天仍是北返車多，國5北上從10點起車流漸增，頭城至坪林平均時速約50至60公里，預估各交流道將逐漸出現排隊車潮，車多情形將持續至傍晚，籲請用路人養足精神再上路，耐心駕駛，執勤員警加強國5及蘇花改沿線各重要路口交通疏導，維護行車安全。

國5北上午時段車流漸增，頭城至坪林平均時速約50至60公里，下午2點實施高乘載管制，預計要塞到今天傍晚。圖／警方提供
國5北上午時段車流漸增，頭城至坪林平均時速約50至60公里，下午2點實施高乘載管制，預計要塞到今天傍晚。圖／警方提供
國5北上午時段車流漸增，頭城至坪林平均時速約50至60公里，下午2點實施高乘載管制，預計要塞到今天傍晚。圖／警方提供
國5北上午時段車流漸增，頭城至坪林平均時速約50至60公里，下午2點實施高乘載管制，預計要塞到今天傍晚。圖／警方提供
蘇花改南澳到東澳段的北上路段昨晚狂塞到今天凌晨2點半才紓解，今天將還有一波北返車潮。圖／警方提供
蘇花改南澳到東澳段的北上路段昨晚狂塞到今天凌晨2點半才紓解，今天將還有一波北返車潮。圖／警方提供

高乘載管制 蘇花改 車潮

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