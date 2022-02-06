明天開工日白天氣溫短暫回升 晚起鋒過各地轉雨

今天晨間還是受到冷氣團影響，各地清晨普遍都還是有10至13度的顯著低溫出現，天氣風險公司天氣分析師林孝儒說，而北台灣至東半部雲量則持續偏多為陰天，中南部則為晴時多雲，有陽光露臉，儘管仍有中高層雲系再發展，不過大致上沒帶來降雨影響，僅在迎風北部及東半部的沿海地區有些零星降雨，影響不大。

今天就是年假最後一天了，林孝儒說，白天起冷氣團將逐漸有些減弱，氣溫方面雖然都略較昨天有些回升，預估北台灣高溫15-19度仍有些偏冷，中南部高溫20-24度，不過夜晚清晨各地都還是要留意低溫仍有機會來到10-14度。

除了北部依舊偏冷外，中南部也要留意輻射冷卻效應帶來的低溫也不亞於北部，要多加注意這種早晚溫差大且有晨霧的情況。而降雨方面大多都侷限於北海岸至東半部，其餘各地都還算穩定天氣。

明天開工日的白天，氣溫持續有些回升，高溫普遍都可以回到20-25度。不過，林孝儒說，接下來要注意的是，明天白天起鋒面將逐漸靠近至中國大陸沿海，預期將於明晚到周二上半天掠過台灣，因此預期這段期間各地都轉有短暫陣雨，其中西部要留意有短時較大雨勢發生，甚至有些雷雨機會。

林孝儒說，周二白天起隨著鋒面遠離，各地降雨會逐漸減緩，中南部又再度轉晴，不過北部到東半部多少還是有些降雨影響。

氣溫方面，周二鋒過後另一波東北季風再度增強影響，北部至東北部氣溫再度轉涼下滑約14至19度，中南部冷空氣影響較小，普遍高溫都可以在20度以上，由於天氣較晴朗，局部沿海空曠至近山平地晨間低溫則可以探至13至15度，仍要留意日夜溫差大的情況。

林孝儒說，要到周五至下周末，東北季風減弱後，各地氣溫才再度明顯回升，天氣較穩定，甚至周六起北部至東半部也將有放晴機會。下周日下半天可能又再度有道鋒面逐漸的要通過台灣，各地再轉雨的機會。

未來一周天氣，開工日晚間至周二上半天各地天氣都較不穩定，要留意降雨；周三至周五北部及東半部天氣偏陰陰涼涼依舊有些迎風地形降雨，中南部則轉晴但日夜溫差大；周末各地天氣較穩定都有放晴機會，但下周日下半天再有些變動性，注意最新的天氣預報資訊。