安坑輕軌趕工中 設置絕美公共藝術點綴車站

新北捷運局為展現安坑在地的自然、人文、地景，邀請藝術家為即將完工的安坑輕軌量身打造故事繪本「跟著螢火蟲去旅行」，以「舞動安坑」為主軸，設置跨國合作的精彩公共藝術作品。另外，安坑輕軌目前已有7輛列車進廠，正在施作高架軌道工程，預計年底完工通車。

捷運局透過規畫4組公共藝術作品，彰顯安坑的地域環境與文化內涵，分別在安坑輕軌玫瑰中國城站(K2)設置「星宇安坑」、新和國小站(K8)設置「曼波安坑﹞與「漂浮安坑」，及十四張站(K9)設置「螢火蟲回家的路」、「星宇安坑」、「飛翔安坑」。

這些公共藝術作品，除各自獨立的美麗造型，也透過繪本中的生動故事將各站串聯起來，充分編織出安坑饒富自然景觀的整體映像，讓輕軌融入地方元素，與在地生活更貼近，使它不僅僅是一項交通建設而已。

捷運局表示，未來安坑輕軌公共藝術還會有一系列的民眾參與及相關推廣活動，除讓安坑在地人對自家環境產生更緊密的連結之外，也希望透過這條輕軌路線，讓更多的旅客及觀光客，可以到安坑遊憩、旅行，對安坑有更深的認識，並讓安坑成為新北下一個熱門的觀光及打卡景點。

捷運局指出，安坑輕軌施工進度已達85%，截至目前，共有7輛列車進廠在安一路平面段密集進行列車與車站系統相關測試，施工團隊同時也在施作高架段軌道施工作業。

捷運局表示，軌道廠商俊吉營造從大年初四即投入超過20人開工施作高架路段軌道工程，主要進行K7陽光運動公園站至K9十四張站間埋入式軌道及浮動式道床的軌道基座鋼筋及模板組立作業。

捷運局說明，為確保每列車功能性均正常無虞，列車自車廠運抵安坑輕軌機廠後，將進行車輛靜態及動態測試，包括車輛供電、燈光、空調、車門防夾啟閉及加減速、限速、煞車等系統，功能均符合設計需求且無異常。