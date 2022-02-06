明開工午後天氣明顯轉差 中部以北有雨、各地低溫14度

春節連假將結束，中央氣象局表示，明天開工日上半天氣溫回升、天氣不錯，但下半天就有鋒面接近及東北季風增強，中部以北有短暫雨，南部為零星降雨，各地低溫僅14度，天氣明顯轉差。

氣象局課長林秉煜表示，今天僅東半部及大台北地區有零星降雨，北部、宜蘭地區感受偏冷，高溫僅15度、16度，其他地區則是早晚較涼、白天感覺舒適，中南部高溫可達21度至24度，天氣多雲到晴。

林秉煜表示，今天晚上到明天清晨仍較冷，中部以北、宜蘭地區低溫11度到13度，其他地區14度到17度；明天白天冷空氣減弱、溫度明顯回升，北台灣「有感」，高溫可回升至20度、21度，其他地區維持舒適天氣、高溫20度至25度。

林秉煜說，明天下午或晚上將有鋒面逐漸接近、東北季風增強，明晚到周二天氣明顯改變，中部以北地區轉為有短暫雨天氣，金門、澎湖也有短暫雨，南部當天稍晚也有零星降雨機會，因此明天天氣上半天不錯，但下半天就會轉差。

明起氣溫也會下降，林秉煜說，北部、東北部地區在東北季風增強時，感受偏涼偏冷，其他地區則是早晚偏涼，各地低溫約14度、15度，會一路維持到周三、周四。

周五、周六東北季風減弱、氣溫回升，林秉煜說，下一波天氣變化要到下周日，鋒面將逐漸接近台灣，天氣將有明顯轉變。