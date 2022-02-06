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收假了！台中市上午路況好暢通 國道、市道皆好走

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導
今天是春節連假最後一天，截至上午10時許，台中市的國道系統匝道、市區重要道路的交通狀況良好，無壅塞狀況。圖／台中市警局交通大隊提供
今天是春節連假最後一天，截至上午10時許，台中市的國道系統匝道、市區重要道路的交通狀況良好，無壅塞狀況。圖／台中市警局交通大隊提供

今天是春節9天連假的最後一天，不少民眾已提前返回工作地，台中市警局交通大隊截至上午10時的調查，目前台中市轄區的國道1號、3號、4號都順暢好走，平常易阻塞的大雅、台中、南屯、豐原系統匝道車流順暢，台中市警局交大研判，民眾可能已提前返鄉，今天中午過後，可能再出現車潮，市警局將持續掌握。

台中市警局交通大隊勤指中心表示，截至今天上午10時的調查，轄內國道1號、3號、4號車流正常；大雅系統、台中系統、南屯系統與豐原系統匝道及周邊道路，車流正常順暢；主要道路包括中清路、五權西路、文心路、環中路、崇德路、向上路等路，車流順暢。

台中市交大表示，快速道路台74線、台61線車流正常；各知名風景區周邊順暢良好；新光三越、大遠百商圈周邊也無壅塞狀況；台中車站前、建國路、台中烏日高鐵站區、國光客運站、中港朝馬轉運站區交通狀況良好。

台中市交大指出，台中市上午各交通樞紐、系統匝道的通行狀況良好，研判與民眾提早規劃返回工作地有關，估計中午以後可能再出現另一波車潮，交大及各分局會持續管控轄內路況，並運用line即時與轄內有關單位，包括警廣、交控中心、路權單位、國道警察隊、高公局聯繫，掌握路況。

今天是春節連假最後一天，截至上午10時許，台中市的國道系統匝道、市區重要道路的交通狀況良好，無壅塞狀況。圖／台中市警局交通大隊提供
今天是春節連假最後一天，截至上午10時許，台中市的國道系統匝道、市區重要道路的交通狀況良好，無壅塞狀況。圖／台中市警局交通大隊提供
今天是春節連假最後一天，截至上午10時許，台中市的國道系統匝道、市區重要道路的交通狀況良好，無壅塞狀況。圖／台中市警局交通大隊提供
今天是春節連假最後一天，截至上午10時許，台中市的國道系統匝道、市區重要道路的交通狀況良好，無壅塞狀況。圖／台中市警局交通大隊提供
今天是春節連假最後一天，截至上午10時許，台中市的國道系統匝道、市區重要道路的交通狀況良好，無壅塞狀況。圖／台中市警局交通大隊提供
今天是春節連假最後一天，截至上午10時許，台中市的國道系統匝道、市區重要道路的交通狀況良好，無壅塞狀況。圖／台中市警局交通大隊提供

台中市 交大 國道

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