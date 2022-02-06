初六收假3省道易塞 台64線砂石車翻覆回堵1公里

今天大年初六，是春節連續假期收假日，根據新北交控指出，上午9時許，台64線（八里新店）西行8.9公里處，發生1輛砂石車翻覆事故，致使砂石散落，現場無法通行，全線封閉處理中，請用路人提早改道；目前回堵1公里，預計上午11時30分開放外側一車道通行。

今天預估將有返回工作地的車潮湧現，交通部公路總局表示，今天易壅塞路段包含台18線往國3中埔交流道、宜蘭台9線往國5頭城交流道路段、台9線南迴公路等，建議用路人行前掌握周邊交通狀況後再出發。

昨天省道部分路段有車多或壅塞情形，包含北部台2線及台2乙線關渡—淡水路段、台2線大武崙路段、台3線大溪路段及台61線南寮—竹港大橋、東部台9線蘇花公路、中部台3線大湖路段、台3丙線竹山紫南宮路段及台74線大里—霧峰及成功—快官路段等。