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敏感族群當心！9天年假尾聲 高雄空品略轉差
9天春節連假接近尾聲，明天就要上班，許多人把握最後一天外出走走，高雄市環保局觀測提醒，今天受少量境外汙染影響，高雄市戶外空品指標AQI今天為普通等級，空品與昨天相比略有轉差。
高雄市環保局「空品報你知」提醒，5日下半天起，一股境外汙染隨著偏北風抵達台灣，與預期相似，汙染物受環境風場轉東北風影響而偏西南移動，大多數汙染物由台灣海峽通過，對本島衝擊不劇烈。受到少量境外汙染影響，再加上風場逐步轉為東北風，過去6小時資料顯示中南部PM2.5濃度皆有逐時上升趨勢，隨著西半部弱北風主導，汙染物將往南移動，且有累積跡象，今天要注意空品稍有轉差。
今天高雄空品AQI趨勢部分，平地近中午PM2.5局部呈現橘色提醒，其餘時間是普通等級。郊區、山區以普通等級為主。敏感族群建議減少戶外劇烈運動，今天早晚冷、中午暖，日夜溫差大。
為冬季空品減壓，高雄興達發電廠2021年10月1日起，2部機組環保停機、2部機組降載。室外煤場煤炭堆置量較平時堆置量減少75%。
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