收假日國道1號台南路況上午順暢 預估午後出現車潮

今天大年初六春節連假收假日，國道1號中山高速公路台南市路段陸續出現收假車輛，國道四隊警方表示，根據高工局1968國道即時路況APP，目前在台南市路段車流順暢，仁德交流道北上附近路段，平均時速約90至100公里，預估今天中午過後，會出現大量車潮。

警方說，根據高工局1968國道即時監控路況顯示，今天上午約 9點之後，從仁德、大灣以及永康交流道北上附近路段，先後有車輛匯入國道1號，目前台南市路段車流順暢，平均時速約90至100公里，至於南下路段，車流也正常，平均時速約有90至100公里。

員警表示，根據以往經驗，春節收假日大約在中午用餐過後，台南市國道1號各交流道會出現收假車潮，請用路人提早出門，避開壅塞時段，以免塞在車陣中。

春節收假日間開車出行的民眾，上路前可透過 1968 專線、「1968」App，或「幸福公路」App，掌握國道、省道即時路況，讓行車更加順暢、輕鬆。