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不斷更新／春節收假日北返零星車禍 國道5大地雷路段

聯合報 / 記者吳姿賢楊德宜／台北即時報導
今天是春節連續假期初六，也是收假日；截至上午7時國道各路段交通順暢。本報資料照片
今天是春節連續假期初六，也是收假日；截至上午7時國道各路段交通順暢。本報資料照片

（12:10更新）

今天為春節大年初六，高速公路局說，截至上午11時，國道全線交通量為25.3百萬車公里，預估今天交通量為100百萬車公里，上午國道全線路況大致正常。

另查今天上午8時25分，國1高架南向46.2公里，發生2小客車追撞事故；10時20分國3北向304.2公里，發生小客車自撞護欄事故；10時54分國1北向303.2公里，發生2輛小客車追撞占用內側車道事故，以上事故均已排除，上述事故均影響國道行車順暢。

預判今天下午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、大山-香山；國5北向宜蘭-坪林等路段；建議用路人透過高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

（10:20更新）

高速公路局國道預報員林雅津說，截至上午9時，國道全線交通量為15.6百萬車公里；預估今天交通量為100萬車公里，約為平日1.14倍。

她說，截至上午9時，國5北向雪隧通過量為1萬169輛次，國5北向雪隧通過量較去年春節連假同期減少38.3%。高公局預估，接下來國5北向車流還是會持續出現。

（8:45更新）

今天為春節連續假期大年初六，高速公路局說，目前全國道路況皆大致正常，截至上午7時，交通量為10.2百萬車公里。

高公局說，今天0-5時交通量為7.6百萬車公里，為年平均平日（3.5百萬車公里）之2.2倍；預估今天交通量為100百萬車公里。

昨天全日交通量為114.2百萬車公里，為年平均平日（88百萬車公里）之1.3倍，國5交通量為3.1百萬車公里，為年平均平日（2.6百萬車公里）之1.2倍。

昨天路況除國1北向新竹至湖口及國3北向茄苳至寶山於昨天深夜11時紓解，其餘路段於昨晚7時後恢復正常。

今天相關疏導措施包括：14至21時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口高乘載管制，單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

高公局預判今天上午重點壅塞路段為國5北向宜蘭-坪林路段，建議北向用路人儘量於上午時段出發。

（7:00更新）

今天是春節連續假期初六，也是收假日；截至上午7時國道各路段交通順暢。高速公路局預期國道5號今天上午9時起至下午6時會有車多壅塞情形。北返建議上午時段出發；多利用台61替代國1、國3，以台9替代國5，避免塞車。

高速公路局預估今天國道交通量為100百萬車公里，為平日年平均（88百萬車公里）的1.1倍，其中北向交通量可達55百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。

高公局預判今天重點壅塞路段，將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、大山-香山；國5北向宜蘭-坪林等路段，建議北向用路人儘量於上午時段出發。

今天國道相關疏導措施包括：14至21時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口高乘載管制，單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控。

國道 高速公路 宜蘭

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