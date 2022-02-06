嘉義民雄9.6度！ 吳德榮：今天仍偏冷 明晚天氣驟變

中央氣象局發布低溫特報，今天清晨大陸冷氣團影響，各地氣溫偏低。今天清晨至上午新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、金門縣局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號：寒冷）發生的機率。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨強冷空氣及輻射冷卻加乘，本島平地最低氣溫為嘉義民雄鄉9.6度，嘉義縣竹崎9.8度、雲林虎尾及斗南鎮10.0度。

其他各地區的平地最低氣溫：北部的新北石門區11.1度，南部的台南南化區10.8度，東部的宜蘭三星、五結鄉12.1度；台北市南港區12.4度。今晨迎風面雲層仍多，回波大多在東側海上，大台北有弱回波，北海岸、東北部有局部降雨，大台北東側則有零星少量飄雨。

他說，今天白天起強冷空氣稍減弱、氣溫微升，北台灣偏冷、中南部白天舒適晚仍偏冷，應注意保暖；桃園以南晴時多雲，北海岸、大台北東側及東半部偶有零星降雨。北部11至17度，中部10至24度，南部11至26度，東部12至24度。

明開工日天氣晴朗，清晨竹苗及中部一帶仍有10度左右的輻射低溫，白天各地大幅回暖，西半部易有霧。

吳德榮說，明晚至周二晨，鋒面快速通過，天氣驟變；各地有明顯降雨、氣溫遽降。周二白天起至周三各地迅速好轉為晴時多雲；冷空氣較前波稍弱，白天北台灣偏涼、中南部舒適，早晚各地偏冷。

他表示，周四晨短波掠過，迎風面水氣增，北部及東半部轉有局部短暫雨，周四下半天水氣漸減，大台北東側、東半部仍有局部短暫雨；中南部為晴時多雲。周五、周六氣溫逐日漸升、天氣大幅回暖；各地晴朗，西半部易有霧，東半部偶有局部零星飄雨的機率。