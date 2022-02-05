快訊

台中3自主快篩陽性 已有2人PCR結果出爐

初九拜天公 勿踩3地雷小心衰整年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台鐵唯一「人力調車轉盤」明年滿百歲 還天天上工

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
宜蘭機務段的車輛轉車盤，明年滿100歲。圖／台鐵局提供
宜蘭機務段的車輛轉車盤，明年滿100歲。圖／台鐵局提供

台鐵宜蘭機務段擁有全台唯一的「人力調車轉盤」，明年就要滿100歲，還天天「上工」。台鐵局說，調車轉盤是重要的文化資產，將陸續納進鳴日號、郵輪式列車遊程中，讓旅客一睹「活化石」風采。

台鐵說，目前還使用的調車轉盤共計14座，以新竹機務段最多有四座（富岡本段一座、苗栗一座、新竹站一座、內灣一座)，再來是高雄機務段兩座（潮州本段一座、坊寮一座）、宜蘭機務分段兩座（本段一座、蘇澳一座），七堵機務段、台北機務段、彰化機務段（扇形車庫）、左營機務分段、台東機務段、花蓮機務段則各有一座。

台鐵說，調車轉盤主要設置目的為動力集中式車輛轉向或轉線使用，不過其他處都是電力推動，僅宜蘭機務段一座使用人力推動。該座轉車台還是在日據時代大正12年（1923年）興建的，明年將滿百年。

「重達90噸的火車連小孩都轉的動。」擁有逾20年開車經歷的台鐵司機員說，調車轉盤顧名思義就是協助機車轉頭，以前的車頭不像現在電聯車兩邊都可以開，火車頭有分前後端，一般是正向拉，所以需要轉車盤。當司機開過去後，會偕同機車助理下來協助調車工「推」，3分鐘時間就可以順利調頭，不輸其他馬達調車盤。

該司機員說，隨著舊車陸續汰換，需要調頭的車愈來愈少，目前僅剩貨物列車、柴電機車等還沒有電氣化車頭需要，但宜蘭的人力吊車轉盤功能還很好，透過推石磨以手推方式移動轉車盤，老了還可以天天上工，希望可以留著，是台鐵珍貴的活化石。倘若有天需要走入歷史，也希望台鐵能夠重視這個文化資產，不要輕易拆除。

台鐵說，調車轉盤確實是重要鐵道文化資產，因此觀光列車會隨季節主題安排調車轉盤參訪行程。鳴日號觀光列車已於1月8日至彰化扇形車庫參訪，透過列車與轉盤做動態展演。預計2月12日郵輪式列車行程將帶領旅客前進宜蘭轉車盤，深受旅客及鐵道迷喜愛。

宜蘭機務段的車輛轉車盤，明年滿100歲。圖／台鐵局提供
宜蘭機務段的車輛轉車盤，明年滿100歲。圖／台鐵局提供
宜蘭機務段的車輛轉車盤，明年滿100歲。圖／台鐵局提供
宜蘭機務段的車輛轉車盤，明年滿100歲。圖／台鐵局提供

台鐵 觀光列車

延伸閱讀

國5北返車潮晚間9點後再一波 預估塞到深夜

春節收假日國道防5地雷路段！最早9時開始塞 北返趁上午

不斷更新／國5北返紫爆！恐塞至明天凌晨2時 雪隧已回堵5.5公里

你期待孩子們成為什麼樣的大人？透過建築體驗教育與生活的最佳融合

相關新聞

收假了！ 北返車潮湧現 國道下午5大地雷路段塞到晚上

今天大年初六、春節連假收假日，國道將湧現北返工作地的車潮，交通部高公局表示，預判今天下午有五大重點壅塞路段，包括國1北向...

新北男彩券行門口先拜媽祖 媽刮1萬、兒接著中百萬

不少民眾會在春節期間買張刮刮樂試手氣，尤其台彩「2000萬超級紅包」相當熱門，新北中和有位男子日前帶著家人到彩券行，自己...

體重有記憶效應！燃脂大作戰 年後1個月是減重黃金期

長達9天的農曆春節年假即將結束，不少人可能因為比平常多吃少動，脂肪悄悄上身。基隆市衛生局今天表示，年後1個月是減重黃金期...

明開工午後天氣明顯轉差 中部以北有雨、各地低溫14度

春節連假將結束，中央氣象局表示，明天開工日上半天氣溫回升、天氣不錯，但下半天就有鋒面接近及東北季風增強，中部以北有短暫雨...

影／台東上空6個不明發光體漂移 發現者：不像無人機

台東廖姓縣民昨晚8時許，進釋迦田巡邏時，發現知本上空出現不明發光體，飛行軌跡不像一般航空器，不斷來回漂浮，懷疑是UFO，...

4省道下午將湧現收假車潮 台64線砂石車翻覆仍壅塞

今天大年初六、春節連假收假日，交通部公路總局表示，今天下半天各地區主要幹道路段將有收假車流湧現，包括北部地區台61線鳳鼻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。