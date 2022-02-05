台鐵唯一「人力調車轉盤」明年滿百歲 還天天上工

台鐵宜蘭機務段擁有全台唯一的「人力調車轉盤」，明年就要滿100歲，還天天「上工」。台鐵局說，調車轉盤是重要的文化資產，將陸續納進鳴日號、郵輪式列車遊程中，讓旅客一睹「活化石」風采。

台鐵說，目前還使用的調車轉盤共計14座，以新竹機務段最多有四座（富岡本段一座、苗栗一座、新竹站一座、內灣一座)，再來是高雄機務段兩座（潮州本段一座、坊寮一座）、宜蘭機務分段兩座（本段一座、蘇澳一座），七堵機務段、台北機務段、彰化機務段（扇形車庫）、左營機務分段、台東機務段、花蓮機務段則各有一座。

台鐵說，調車轉盤主要設置目的為動力集中式車輛轉向或轉線使用，不過其他處都是電力推動，僅宜蘭機務段一座使用人力推動。該座轉車台還是在日據時代大正12年（1923年）興建的，明年將滿百年。

「重達90噸的火車連小孩都轉的動。」擁有逾20年開車經歷的台鐵司機員說，調車轉盤顧名思義就是協助機車轉頭，以前的車頭不像現在電聯車兩邊都可以開，火車頭有分前後端，一般是正向拉，所以需要轉車盤。當司機開過去後，會偕同機車助理下來協助調車工「推」，3分鐘時間就可以順利調頭，不輸其他馬達調車盤。

該司機員說，隨著舊車陸續汰換，需要調頭的車愈來愈少，目前僅剩貨物列車、柴電機車等還沒有電氣化車頭需要，但宜蘭的人力吊車轉盤功能還很好，透過推石磨以手推方式移動轉車盤，老了還可以天天上工，希望可以留著，是台鐵珍貴的活化石。倘若有天需要走入歷史，也希望台鐵能夠重視這個文化資產，不要輕易拆除。