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國5北返車潮晚間9點後再一波 預估塞到深夜
今天是春節連假第8天，國道5號早上就出現北返車潮，持續到晚間近7點，主線回堵仍有3公里，壅塞情形預計得到深夜11點過後才會紓解。另外，蘇花路廊北向上午也湧現車流，行車速度仍可維持60公里，整體交通尚屬順暢。
宜蘭縣政府警察局表示，國5今早車潮湧現且一直至下午，主線晚間6點多回堵3公里。由於高乘載管制及晚餐時段，國5車流稍有趨緩，警方預估用餐及晚上9點高乘載管制結束後，還會有一波車流，塞車應會持續到深夜11點後才紓解。
公路總局第四區養護工程處指出，累計到下午3點，蘇花路廊北上花蓮往宜蘭方向的車流量為1萬2955輛，南下宜蘭往花蓮則有4787輛；北上的和仁路段、新城路段會出現壅塞情形，至於和平路段、崇德路段則為車多。
明天是9天假期的收假日，宜蘭警方預估會有兩波北返車潮，分別是中午前，還有午餐過後至晚餐前的下午2點到6點之間。不過，用路人這3天已陸續北上，明天車流量將不多。四工處說，蘇花路廊明天北上車流將達1萬3000輛，車潮預估中午前就會出現並持續到晚上。
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