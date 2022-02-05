春節收假日國道防5地雷路段！最早9時開始塞 北返趁上午

明天是大年初六，也是春節連假最後一天。交通部高速公路局說，明天國道有五大地雷路段，其中國5從上午9時塞到下午6時。建議北向用路人在上午出發。

高公局說，今為春節連續假期初五，下午國道壅塞路段包括國1北向新竹系統至湖口；國3北向南投服務區至中興、大山至西濱、關西服務區至大溪；國5北向宜蘭至坪林；國6西向國姓至霧峰系統，其餘路段均能維持行車順暢。截至17時，國道交通量為77.2百萬車公里，預估今日交通量為120百萬車公里，仍在預期範圍。

高公局說，今日下午13:53國3北向37.5公里處4小客車追撞占用外側車道並於14:29排除，造成回堵5公里；下午15:36國1北向85.7公里處2小客車追撞占用中間車道並於15:42排除，造成回堵2公里；下午16:45國1北向172.8公里處2小客車追撞占用中間車道並於17:12排除，造成回堵3公里。均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。

高公局說，明為春節連續假期初六，預估國道交通量為100百萬車公里，為平日年平均的1.1倍，其中北向交通量可達55百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。

高公局預判明日重點壅塞路段，將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、大山-香山；國5北向宜蘭-坪林等路段，建議北向用路人盡量於上午時段出發，節省寶貴時間。

高公局說，明日國道相關疏導措施包括：14至21時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口高乘載管制，單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。