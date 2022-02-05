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春節收假省道易塞路段出爐 東部客運逾9成有空位

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導

明天是大年初六，也是春節連假的最後一天。交通部公路總局說，預估省道主要幹道將有返回工作地的車流出現，依據目前預售情形，西部國道客運尚有75.43%空位，東部國道客運尚有91.19%空位，可多利用大眾運輸。

公路總局說，今天初五交通狀況受返回工作地車潮影響，下午時段屏東台1線水底寮北上方向、台9線蘇花路廊花蓮往宜蘭及台9線南迴公路臺東往屏東方向，皆已有車潮湧現。

公總說，受部分因出遊車潮影響路段，包含淡水台2線竹圍至紅樹林路段、雲林台19線北港朝天宮路段、台3線梅山路段、苗栗台3線大湖路段、南投台3丙線竹南紫南宮、嘉義台18線銜接中埔交流道等均有車多、壅塞情形，請用路人耐心駕駛。

公總說，明天初六為春節連假第九天，也是春節連續假期最後一天，預估省道主要幹道將有返回工作地的車流出現，包含新竹的台15線鳳鼻至香山路段、花蓮至宜蘭的台9線蘇花路廊、台東至屏東的台9線南迴公路、恆春至屏東的台1線水底寮路段。

公總提醒用路人，出發前多查詢即時路況，避開尖峰時段再前往，並請用路人與前車保持安全車距，勿超速及疲勞駕駛。

公總說，已督導各客運業者落實車輛安全整備及防疫措施，定期辦理場站及車輛消毒作業，請搭乘公路客運民眾也配合防疫規定，共同創造安心的乘車環境。

公總說，為提供民眾返鄉及外出乘車需求，已協調客運業者籌措足夠運能並視人潮機動增班，本日截至中午12時，西部國道客運共計行駛2,142班次，疏運29,773人；東部國道客運路線共計行駛412班次，疏運5,254人。

公總說，明天為春節連續假期最後一天，依據目前預售情形，西部國道客運尚有75.43%空位，東部國道客運尚有91.19%空位，有搭乘需求之民眾，歡迎至各客運業者網站查詢。

國道客運 春節

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