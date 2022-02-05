影／春節台中「粉」漂亮！6千人潮湧入武陵農場賞美櫻盛景

台中武陵農場櫻花盛開，春節期間湧入大量人潮賞花，武陵農場副廠長胡發韜表示，今年因氣候關係，花期普遍偏早，大年初五入場人數已經突破6千人次，較去年增加1倍，訂房也近乎客滿。

胡發韜指出，今年氣候偏暖冬，加上近日雨水較多，較易誘發櫻花綻放，促使農場花期普遍偏早，南谷提前開放，才有這片美麗粉紅盛景出現。

胡表示，武陵農場今年初二開始，入園人數開始突破3千人，且逐日增加，今天年初五下午14時許，更突破6千人次，與去年每日入場平均2千人次相比，增加約1倍。