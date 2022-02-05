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冷氣團持續影響到明晨 下周一入夜鋒面通過全台有雨

聯合報 / 記者曹悅華楊德宜／台北即時報導
今天到明天清晨持續受到大陸冷氣團影響，北台灣氣溫偏冷，中南部日夜溫差大。本報資料照片
今天到明天清晨持續受到大陸冷氣團影響，北台灣氣溫偏冷，中南部日夜溫差大。本報資料照片

今天到明天清晨持續受到大陸冷氣團影響，北台灣氣溫偏冷，中南部日夜溫差大。天氣風險公司天氣分析師林琮訓說，水氣較前幾日減少許多，北部、東半部雲量雖多，但降雨僅侷限於大台北以及宜蘭、花蓮的迎風面，中南部地區天氣穩定晴到多雲，但早晚較冷，要適時調整穿著。

林琮訓說，今晚至明晨各地低溫仍只有11-13度左右，感受上還是滿冷的，不過明天白天起大陸冷氣團的強度會有所減弱，北台灣高溫回升至17-18度，雲量還是偏多，北海岸至東北角有短暫陣雨，中南部仍維持穩定天氣。

到了下周一，白天環境會短暫轉為偏東風環境，高溫進一步回升，北部、東半部高溫可以來到20度或更高一些。

但他說，晚間隨著鋒面系統逐漸通過，天氣迅速轉變並開始有降雨發生；中南部地區清晨有局部低雲或霧發生機會，白天起受到鋒面前緣的水氣影響，雲量開始增多轉陰，山區可能會先有一些降雨發生，而到了晚間平地也會有短暫陣雨。

林琮訓說，整體雨勢在下周一晚間到下周二晨間最為明顯，不排除局部有短時較大雨勢出現。

林琮訓說，下周二鋒面通過後，東北季風再增強，氣溫再度下滑，此波冷空氣強度也不弱，預估仍有機會達到大陸冷氣團的等級，各地低溫大約在13-14度之間，且持續時間長，一直影響到下周五的清晨。

他表示，下周五到下周日環境轉為偏東風，天氣回暖，而下下周一可能又是下一波鋒面系統通過帶來全台有雨的情況，不過時間還太遠，有待後續觀察。

冷氣團 高溫

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