春節國1台中段壅塞何時解？ 高公局估：明天可回歸正常

春節九天連假來到尾聲，國道1號台中系統大雅至豐原交流道今天北返車流量大，時速一度低於20公里，通過國4台中系統後，車流才較緩解，時速回到約70公里。高公局表示，北返車潮自初三開始湧現，近幾日陸續分散不少，預估明天國1台中段將回歸正常，時速達80公里以上。

據高公局國道即時影像顯示，截至今天中午15時許，國1台中系統車流量大，自大雅交流道開始，北上路段車速緩慢，時速平均約25公里，甚至一度低於20公里，通過國4台中系統後，車流才逐漸緩解，時速回到約70公里。

國道警察泰安分隊說，國1大雅至豐原交流道段因連接西屯區、大雅及豐原等台中都會區，人口多、車流量大，較容易發生堵車等情形，會視交通狀況開放路肩供駕駛人行駛，持續調整匝道儀控。

高公局表示，此次春節連假天數較長，初三開始已有北返車潮出現，國1南屯至后里路段壅塞，平均時速約40公里；由於北返車流分散，預估明天國1中部壅塞路段為北向西螺至埔鹽系統，台中路段車流狀況將回歸正常，時速可至80公里以上。

國道警方表示，雖春節收假北返車流預估將較為趨緩，但仍建議民眾上路前可先至高公局網站、1968App及收聽警廣，掌握即時路況，再考量路線規劃，短程旅途民眾，可改行駛平面替代道路。

台中市豐原警分局更為易壅塞路段列出替代道路，建議民眾多加利用。

豐原市區往豐原交流道：

(一)於豐原區中正路與豐原大道口改道，南下左轉豐原大道接崇德路再上台74線，北上右轉豐原大道接台13三豐路往國4或后里。 (二)於豐原區中正路與圓環南路口改道，南下由台13圓環南路接台3中山路上台74線，北上由台13圓環西路接三豐路往后里。 (三)於豐原區豐原大道二段與豐南街口，銜接豐原聯絡道往台74線。

豐原市區連外替代道路：

(一)豐原市區往大雅區：由西勢路接崇德路，右轉雅潭路往大雅。 (二)豐原市區往神岡區：由豐洲路或豐社路接大圳路往神岡。 (三)豐原交流道往豐原市區：於豐原區中正路與大豐路口改道，右轉大豐路後左轉至社皮路，再左轉一心路往市區方向。