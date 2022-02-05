年節用藥不能疏忽！ 按時服用外更須避免交互作用

年節的歡樂氛圍及大吃大喝，常讓有慢性病的長者忽略持續定時用藥，台北慈濟醫院藥學部藥師王平宇表示，有些患者在年節選擇「偶爾」不吃藥、吃美食，其實已經影響健康，而即便按時用藥，民眾也仍需注意藥品是否會與食品產生交互作用，若因此導致降低藥效、加劇藥效、甚至是不良反應等影響健康，真的得不償失。

春節期間是長輩們與兒女們團聚的日子，常會準備豐盛菜餚，飯後還有不少水果及甜點等，此時若是有慢性病的長者，卻沒有按時服藥，可能將對健康造成影響，尤其在傳統習俗裡，認為過年不能吃藥，否則這一年將會成為「藥罐子」，然而這樣的情形在醫師及藥師的眼裡看來相當危險。

王平宇認為，「不吃藥」是年節最常見的服藥問題，民眾若因傳統觀念而不照醫囑服藥，恐影響復原或使病況惡化。他說明，像高血壓患者都知道，大量高鹽、高鈉的食物會導致水分滯留，造成血壓升高、水腫、心臟衰竭等多重問題，要避免食用，要長期穩定用藥，讓血壓處於恆定狀態，但有些患者會認為一年一次的春節「偶食無妨」，或改選擇標榜低鈉的食品，卻因此影響健康。

進一步分析，低鈉即是高鉀，部分血壓藥會抑制血鉀排出，在服藥的狀態下吃高鉀食品，恐致鉀離子過高，導致腎臟負擔或心律不整，而這類情況不只在高血壓患者身上，對於糖尿病患來說也是，尤其年節常見甜品如年糕、八寶飯皆為高糖份的精緻品，病患若晚睡晚起、出遊三餐不固定的情況下服藥，易有血糖波動的風險。

王平宇提到，許多慢性病患者即便規律服藥，也須注意藥品可能會與年菜發生的交互作用。他整理可能會碰到的五大類食品及可能造成情況，包含酒精飲料影響藥品代謝，可能使作用在中樞神經系統的藥物發生不良反應；含鈣、鐵的食物降低藥品吸收；含維生素K的食物，減輕抗凝血藥物藥效；紅麴具降血脂成分，將加劇高血脂用藥作用；中藥材若「食補」過量或連續服用恐影響西藥藥效。

王平宇補充，一般來說食品跟藥品的交互作用不會立刻出現，也不會「只吃一點點」就出現，通常是服藥者因不可避免的社交活動而在飲食上毫無節制，多天食用或過量食用，才會造成影響。他提醒，還是建議民眾要除維持遵照醫囑服藥的好習慣，惟有正確用藥，才能過個健康年，另外三餐正常生活習慣也仍要好好保持，勿因一時的口腹之慾，影響健康，得不償失。

台北慈濟醫院藥學部藥師王平宇整理五大類會與藥品產生交互作用的食品：

1.酒精飲料：酒精會影響藥品代謝，導致藥物濃度過高或不足，也會抑制中樞神經系統，使同樣作用在中樞神經系統的藥物發生不良反應的機會上升。因此服藥期間切忌飲酒，特別是非類固醇類的消炎止痛藥、鎮靜安眠藥、抗憂鬱藥、抗生素、降血糖藥、抗癲癇藥、心血管用藥、抗凝血劑等。

2.含鈣、鐵食物（如牛奶、優格、鈣片、黑芝麻、紅莧菜、菠菜、紫菜）：部分抗生素會與此類富含二價金屬離子的食物螯合，降低藥品吸收，必須避免並用；且這些食物須與制酸劑類型的胃藥間隔至少兩小時服用，以免影響藥品吸收。

3.富含維生素K的食物（多為深綠色蔬菜如：菠菜、花椰菜）：此類食物若與抗凝血藥物同時使用，會減輕藥效，影響預防血栓的效果。

4.紅麴（如：紅麴米糕、紅麴八寶飯）：紅麴本身具降血脂成分，與常見的高血脂用藥相同，兩者同時使用會加劇藥品作用，嚴重者會增加肌肉痛、橫紋肌溶解症等副作用的發生機率。