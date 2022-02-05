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春節連假倒數！12歲以下免費入園 六福村湧出遊人潮

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
大年初五湧出遊人潮，六福村一早遊客就大排長龍。記者巫鴻瑋／翻攝
大年初五湧出遊人潮，六福村一早遊客就大排長龍。記者巫鴻瑋／翻攝

春節連續假期期間因北部陰雨綿綿，使得前往北部各遊樂園出遊的人潮不如預期，不過今天因北部天氣放晴，樂園終於盼來一波出遊潮，六福村一早更湧現排隊人龍，不少家長帶著孩子，樂園則推出12歲以下兒童免費玩優惠，要搶攻年節人潮商機。

六福村指出，因為連假進入倒數階段，且今天天氣放晴終於不再下雨，因此一早樂園門口就大排長龍，甚至比前幾天遊客還多，尤其以家庭客居多，可能也因樂園推出12歲以下兒童免費入園的優惠有關。

業者表示，春節期間六福村的優惠除了12歲以下兒童免費入園（以2010年1月30日以後生日為準），現場購票的民眾只要穿戴正紅色或花草圖案衣物入園，且比例達90%以上，就可購買春節開運門票599元。

此外也針對戶籍地為桃園市、新竹市、新竹縣的民眾，推出門票550元的優惠，要回饋鄉親，業者更稱戶籍地為新竹縣關西鎮、新竹縣新埔鎮、桃園市龍潭區的民眾優惠更大，只要250元就能入園玩，要吸引在地民眾回娘家。

新竹 春節 桃園

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