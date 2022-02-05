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北返車潮遇5車追撞 國一豐原、大雅段時速僅約25公里

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
國道1號171K今日上午湧入北返車潮，時速平均約25公里。圖／取自高公局網站
國道1號171K今日上午湧入北返車潮，時速平均約25公里。圖／取自高公局網站

春節九天連假來到尾聲，國道1號台中系統大雅至豐原交流道，上午10時許發生5車追撞事故，時速僅約25公里，雖狀況已排除，但北返車流量大，車速仍無法提升，通過國4台中系統後，車流較緩解，時速回到約70公里。

國道1號北向168K、台中豐原路段，今天上午10時許，發生5輛自小客車追撞事故，造成國道車流回堵，時速僅剩27公里，事故已於11時許排除，但北返車流量大，時速仍在25公里左右。

據高公局國道即時影像顯示，截至今天中午12時許，國1台中系統車流量大，自大雅交流道開始，北上路段車速緩慢，時速僅約25公里，通過國4台中系統後，車流才逐漸緩解，時速回到約70公里。

國道警察泰安分隊表示，大雅至豐原交流道段目前車多壅塞，已開放路肩供駕駛人行駛，上午發生的5車追撞事故已排除，目前仍在處理後續中；警方表示，今天車流狀況較昨天趨緩，但車流仍多，時速緩慢，將視車流交通狀況，持續調整國道遙控。

國道1號大雅至豐原交流道，今日上午湧入北返車潮，時速平均約25公里。圖／取自高公局網站
國道1號大雅至豐原交流道，今日上午湧入北返車潮，時速平均約25公里。圖／取自高公局網站
國道1號大雅至豐原交流道，今日上午湧入北返車潮，導致路段壅塞，目前已開放路肩通行，國道警方將視車流狀況調整因應措施。圖／取自高公局網站
國道1號大雅至豐原交流道，今日上午湧入北返車潮，導致路段壅塞，目前已開放路肩通行，國道警方將視車流狀況調整因應措施。圖／取自高公局網站

國道 警察

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