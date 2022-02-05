北返車潮遇5車追撞 國一豐原、大雅段時速僅約25公里

春節九天連假來到尾聲，國道1號台中系統大雅至豐原交流道，上午10時許發生5車追撞事故，時速僅約25公里，雖狀況已排除，但北返車流量大，車速仍無法提升，通過國4台中系統後，車流較緩解，時速回到約70公里。

國道1號北向168K、台中豐原路段，今天上午10時許，發生5輛自小客車追撞事故，造成國道車流回堵，時速僅剩27公里，事故已於11時許排除，但北返車流量大，時速仍在25公里左右。

據高公局國道即時影像顯示，截至今天中午12時許，國1台中系統車流量大，自大雅交流道開始，北上路段車速緩慢，時速僅約25公里，通過國4台中系統後，車流才逐漸緩解，時速回到約70公里。