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國道一號中部路段單日車禍春節連假最多 警揪出這原因

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
大年初四民眾出遊或提前北返，車流量大車速慢，民眾長時間駕駛，容易忽略保持車行安全距離，導致追撞事故頻傳。圖／國道三隊提供
大年初四民眾出遊或提前北返，車流量大車速慢，民眾長時間駕駛，容易忽略保持車行安全距離，導致追撞事故頻傳。圖／國道三隊提供

9天春節連假近尾聲，民眾提前北返工作崗位，大年初三下午和大年初四湧現車潮，國道三隊今天表示，昨（2月4日）下午國道一號中山高的車流量明顯變大，到今天凌晨1點過後才逐漸疏解，因車速慢，駕駛時間較久，容易忽略保持安全車距，昨天國一中部路段合計發生38起追撞車禍，創下今年春節連假單日車禍次數最多的一天，幸好都是A3車禍無人受傷，事故現場很快排除，但處理車禍造成車流迴堵和變慢。

今天大年初五上午國道一號中部交通路況大致良好，午後開始車多，北斗交流道到埔鹽系統最低時速40至60公里，大雅交流道到台中系統只有20至40公里，國道國道公路警察局第三公路警察大隊預測入夜後車流變少，明天收假日可望路況暢通。

今天上午10點之前，中部路段交通狀況良好，10點過後民眾出門，中部易壅塞路段北斗交流道到埔鹽系統、大雅到后里交流道的北上路段車速下降，大雅到台中系統在中午已經由橙轉紅，車速相當緩慢，可能與民眾開車到台中市休閒消費有關。

國道三隊認為，要北返的民眾大多數不會等到收假日才匆匆趕回去，今天白天返車潮多，晚上車流應會減少，明天更少一點，交通路況比今天更好，但民眾不要因此乾脆明天出發又都擠在國道上，出門前先看1968即時路況可降低塞車機率。

國道 車禍 警察

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