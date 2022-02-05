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春節收假現車潮！高鐵台中站警力疏導+科技執法
春節9天連續假期明天結束，台中市警局烏日分局預估高鐵台中站區在今、明兩天下午湧入收假車潮，與台灣高鐵成立行車流暢中心調派警力疏導，並與警廣合作發送交通資訊，旅客接送採分流分區科技執法，提醒民眾配合，以免荷包失血。
烏日分局三和派出所副所長李元寶說，他的名字「元寶」有大吉大利的寓意，春節透過廣播分享交通資訊與祝福。今、明兩天下午3時後預估湧現車潮，出門前可先利用「高速公路1968」APP查詢，並彈性調整行車時間、動線，避開尖峰時段及路段；如遇車多壅塞，請遵守交通管制或現場人員引導；搭乘計程車若遇違規攬客，請撥打110報案。
李元寶說明，高鐵站區一、二樓採接分區科技執法，設置「違規停車偵測執法設備」，利用AI攝影機，全天候自動偵測違規停車、上下客，以及攬客等違規，透過智慧影像分析，自動擷取影像依法逕行舉發。
李元寶指出，高鐵站2樓為送客專用，只供民眾下車，禁止臨停載客；1樓7號門則為接客專用，禁車輛臨停等候旅客，提前抵達的車輛可免費暫停高鐵特約停車場(嘟嘟房)，保有30分鐘之免費停等時間，等親友到達時再前往接客，切勿在周邊道路臨停過久，造成荷包失血。
李元寶建議，中彰投旅客可分流進出高鐵台中站，南投民眾請由中投公路下烏日區環河路後接高鐵路一段；彰化民眾請由王田交流道(或大度橋)接烏日區中山路；台中民眾請由台74線中彰快速道路或高鐵台中站周遭聯外道路( 建國路、學田路、中山路等）；也可多利用台鐵新烏日火車站前廣場。
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