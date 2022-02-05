快訊

直播／桃園物流、高雄旅館群聚兩地燒 指揮中心下午2時說明

不畏外資雜音 台積、聯電都說今年半導體仍是虎虎生風

聽新聞
test
0:00 / 0:00

春節收假現車潮！高鐵台中站警力疏導+科技執法

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市警局烏日分局三和派出所副所長李元寶在春節期間並與警廣合作發送交通資訊。圖／警方提供
台中市警局烏日分局三和派出所副所長李元寶在春節期間並與警廣合作發送交通資訊。圖／警方提供

春節9天連續假期明天結束，台中市警局烏日分局預估高鐵台中站區在今、明兩天下午湧入收假車潮，與台灣高鐵成立行車流暢中心調派警力疏導，並與警廣合作發送交通資訊，旅客接送採分流分區科技執法，提醒民眾配合，以免荷包失血。

烏日分局三和派出所副所長李元寶說，他的名字「元寶」有大吉大利的寓意，春節透過廣播分享交通資訊與祝福。今、明兩天下午3時後預估湧現車潮，出門前可先利用「高速公路1968」APP查詢，並彈性調整行車時間、動線，避開尖峰時段及路段；如遇車多壅塞，請遵守交通管制或現場人員引導；搭乘計程車若遇違規攬客，請撥打110報案。

李元寶說明，高鐵站區一、二樓採接分區科技執法，設置「違規停車偵測執法設備」，利用AI攝影機，全天候自動偵測違規停車、上下客，以及攬客等違規，透過智慧影像分析，自動擷取影像依法逕行舉發。

李元寶指出，高鐵站2樓為送客專用，只供民眾下車，禁止臨停載客；1樓7號門則為接客專用，禁車輛臨停等候旅客，提前抵達的車輛可免費暫停高鐵特約停車場(嘟嘟房)，保有30分鐘之免費停等時間，等親友到達時再前往接客，切勿在周邊道路臨停過久，造成荷包失血。

李元寶建議，中彰投旅客可分流進出高鐵台中站，南投民眾請由中投公路下烏日區環河路後接高鐵路一段；彰化民眾請由王田交流道(或大度橋)接烏日區中山路；台中民眾請由台74線中彰快速道路或高鐵台中站周遭聯外道路( 建國路、學田路、中山路等）；也可多利用台鐵新烏日火車站前廣場。

台中市警局烏日分局春節加強高鐵台中站周邊交通疏導，站區2樓為送客專區，禁臨停載客，有AI攝影機科技執法。圖／警方提供
台中市警局烏日分局春節加強高鐵台中站周邊交通疏導，站區2樓為送客專區，禁臨停載客，有AI攝影機科技執法。圖／警方提供
台中市警局烏日分局春節加強高鐵台中站周邊交通疏導，站區1樓為載客專區禁車輛臨停等人，有AI攝影機科技執法。圖／警方提供
台中市警局烏日分局春節加強高鐵台中站周邊交通疏導，站區1樓為載客專區禁車輛臨停等人，有AI攝影機科技執法。圖／警方提供
台中市警局烏日分局三和派出所副所長李元寶在春節期間並與警廣合作發送交通資訊。圖／警方提供
台中市警局烏日分局三和派出所副所長李元寶在春節期間並與警廣合作發送交通資訊。圖／警方提供
台中市警局烏日分局春節加強高鐵台中站周邊交通疏導，站區1樓為載客專區禁車輛臨停等人，有AI攝影機科技執法。圖／警方提供
台中市警局烏日分局春節加強高鐵台中站周邊交通疏導，站區1樓為載客專區禁車輛臨停等人，有AI攝影機科技執法。圖／警方提供

高鐵 春節

延伸閱讀

大年初五春節收假倒數 國5主線北上回堵4公里

出遊、收假通通都上路　國5宜蘭頭城段壅塞

車流量高路段違停嚴重　台北市3月科技執法新增3處

蘇花公路區間測速上線　花蓮2處科技執法29日起上路

相關新聞

幸運之鎮！短短3個月相距不到1公里 開出2個億萬頭彩

財神再降臨！繼去年10月5.96億元威力頭彩獎落雲林斗南鎮，一人獨得之後，短短約只3個多月，昨天大樂透1.86億頭彩，再...

新竹又震了！2分鐘接連搖 地鳴聲如戰機呼嘯而過

新竹縣峨眉鄉斷層活動導致群震活動密集，今天上午11點52分及54分又再度發生地震，規模分別達3.6及3.1，最大震度在新...

不斷更新／國5北返紫爆！ 恐塞至明天凌晨2時 雪隧已回堵4.5公里

今天是春節連續假期初五，國道5號一早就出現北返車潮，目前國道各路段大致順暢。高公局預估國道交通量為130百萬車公里，為平日年平均(88百萬車公里)的1.5倍，其中北向交通量可達75百萬車公里，為平日年平均的1.7倍。

冷氣團襲！ 今晚至明上午 中彰投竹苗金門跌破10度

中央氣象局發布最新低溫特報。今至明天清晨大陸冷氣團影響，各地氣溫偏低。今晚至明上午新竹縣、苗栗、台中、南投、彰化、雲林及...

春節連假倒數！12歲以下免費入園 六福村湧出遊人潮

春節連續假期期間因北部陰雨綿綿，使得前往北部各遊樂園出遊的人潮不如預期，不過今天因北部天氣放晴，樂園終於盼來一波出遊潮，...

今北台灣偏冷 下周一晚變天

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，受強冷空氣影響，北台灣偏冷，大台北有零星少量飄雨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。