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鄭明典指新竹峨嵋今2震能量很有限 氣象局：不用太擔心
新竹縣峨眉鄉今天上午再度連續兩起小區域地震，分別為上午11時52分芮氏規模3.6地震，深度5公里。以及上午11時54分規模3.1地震，深度6公里。中央氣象局長鄭明典說，這樣的規模能量很有限，只是因爲極淺層，所以震央上方感受明顯。
鄭明典並在臉書圖解，他說，圖中紅色是昨天的有感地震，藍色是過去規模大於3.5的地震，黑點是所有登錄的小地震。左上是平面分布圖，右邊是對應的南北-深度分布圖，左下是對應的東西-深度分布圖。紅色點分布在密集的黑點範圍內，而且已經12小時以上沒有新有感地震，所以地震中心決定回復正常作業模式。
氣象局地震測報中心主任陳國昌說，一個群震只有10個地震，老實說有點少，有時候甚至要有上百個，而且這次群震規模這麼小，發生20個都還算合理範圍。
陳國昌說，現在主要是觀察規模有沒有變大，該群震目前最大是昨天的3.7，如果該處有發生規模超過4或是4.5，且不只一個，才要比較注意，目前就是嚴密監測中，民眾不用太擔心，以平常心看待。
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