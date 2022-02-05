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新竹又震了！2分鐘接連搖 地鳴聲如戰機呼嘯而過
新竹縣峨眉鄉斷層活動導致群震活動密集，今天上午11點52分及54分又再度發生地震，規模分別達3.6及3.1，最大震度在新竹市及新竹縣都達到3級，不少民眾十分恐慌，因為從昨天開始已搖了10多次，更有民眾形容地震時地鳴聲像戰機呼嘯而過，幸好暫無災情。
稍早發生的2起地震，分別在11點52分47秒及11點54分50秒，先是規模3.6，再發生規模3.1地震，震央都位於峨眉鄉境內，與昨天10起地震相同區域位置。
新竹市及新竹縣竹東鎮最大震度都達到3級，不過竹北同樣震感強烈，不少高樓層民眾感到非常恐慌，紛紛在臉書、Line群組報平安，不過目前新竹市消防局及新竹縣消防局都未接獲地震災情通報。
新竹縣消防局昨天晚間已經奉新竹縣長楊文科指示集結特種搜救隊，共31人，一旦發生災害，可立即出勤救災。
消防局也提醒民眾一旦強震發生，千萬不可以慌張，最重要的就是保護頭、頸部避免受傷， 應立即做好3個動作「趴下、掩護、穩住」，躲在桌子下時可握住桌腳，當桌子隨地震移動時，桌下的人也可隨著桌子移動，形成防護屏障，減少受傷的風險。
同時呼籲除了固定家具外，也需要準備緊急避難包，當地震發生後，建築物嚴重受損，就需要緊急撤離建築物，立即取用緊急避難包前往避難場所及時遠離災害。
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