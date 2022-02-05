大年初五春節收假倒數 國5主線北上回堵4公里

今天大年初五，9天春節連假進入尾聲。國道5號一早陸續湧現北上車潮，高公局9點30分啟動主線匝道儀控，截至11點30分，車流回堵平均2至3公里，多半時間達4公里，宜蘭到頭城路段行車速度不到30公里。

國道公路警察局第九警察隊表示，今天周六為連假收假倒數第2天，相較平常周末北返的車流量少一些，早上平均回堵2至3公里；預估晚間9點高乘載結束後，會有另一波車潮出現。

宜蘭縣政府警察局指出，初三、初四已有許多用路人陸續北返，昨天國5宜蘭、蘇澳交流道北上回堵車潮，持續到深夜11點多才恢復順暢。警方預估，今天為國5北上交通量最高峰，早上8點啟動蘇澳至頭城各入口匝道儀控，雪隧平均時速約60公里，各交流道已陸續有排隊車陣。

至於蘇花路廊，公路總局第四區養護工程處預測，今天北上車流量將超過2萬1000輛，會達今年春節連假疏運高峰；統計至早上10點，南下宜蘭往花蓮方向車流量為2074輛，北上花蓮往宜蘭有8246輛，預估今天北向車流量尚餘1萬2500輛。

四工處表示，旅行時間在今天早上10點，崇德至蘇澳北上經台9線蘇花改約83分鐘、經台9丁線則約112分，蘇花路廊全線尚屬順暢。蘇花改11點起持續開放路肩行駛大客車。